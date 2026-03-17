Asalto al Capitolio Defensa de acusado por bombas en el asalto al Capitolio busca un indulto de Trump Abogados de Brian J. Cole Jr. pidieron desestimar el caso al argumentar que los perdones otorgados tras el asalto al Capitolio también aplican a su cliente, acusado de colocar explosivos un día antes de los disturbios que interrumpieron la certificación del triunfo de Joe Biden.

Video Qué hay detrás de los perdones presidenciales de Trump

La defensa de Brian J. Cole Jr., acusado de colocar dos bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en Washington en enero de 2021, solicitó a un juez federal que desestime el caso al argumentar que su cliente debería ser beneficiado por los indultos otorgados por el presidente Donald Trump a los involucrados en el asalto al Capitolio.

Los abogados sostienen que la presunta conducta de Cole, ocurrida el 5 de enero, está "estrechamente vinculada" con los disturbios del día siguiente, cuando una turba interrumpió la certificación del triunfo electoral del expresidente Joe Biden en el Congreso, según información de AP.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la defensa, incluso la teoría del caso presentada por la fiscalía sugiere que el momento y el contexto de los hechos están relacionados con lo que ocurriría el 6 de enero, lo que ubica al acusado dentro del mismo escenario político que motivó los disturbios.

Sin embargo, fiscales del Departamento de Justicia han señalado previamente que el propio acusado negó cualquier vínculo entre sus acciones y los eventos en el Capitolio.

Brian J. Cole Jr., de 30 años y originario de Virginia, fue arrestado en diciembre de 2025 tras más de cuatro años de investigación por parte del FBI, que logró identificarlo mediante registros telefónicos y otras pruebas.

Según documentos judiciales, el hombre confesó tras su detención y declaró a los agentes que se sentía afectado por teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020. Los explosivos que presuntamente colocó no detonaron y fueron desactivados por las autoridades.

Actualmente, el detenido permanece en prisión preventiva mientras su defensa también impugna la negativa de un juez a concederle la libertad bajo fianza. El caso sigue en curso y aún no se ha establecido una fecha para el juicio.

Video Donald Trump confirma que se pospone su visita a China para concentrarse en guerra con Irán

¿Qué pasó el 6 de enero en el Capitolio y cuántos han sido indultados?

El 6 de enero de 2021, una multitud de simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C., con el objetivo de impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.

PUBLICIDAD

Los manifestantes superaron a los elementos de seguridad, ingresaron por la fuerza al recinto legislativo y obligaron a suspender temporalmente la sesión conjunta del Congreso.

Durante varias horas, legisladores y personal fueron evacuados o resguardados mientras se restablecía el control del edificio. Los disturbios dejaron a varios heridos, daños materiales significativos y derivaron en una de las crisis institucionales más graves en la historia reciente de Estados Unidos.

A raíz de estos hechos, el Departamento de Justicia inició una amplia investigación que llevó a la imputación de alrededor de mil 500 personas por distintos delitos, que van desde ingreso ilegal hasta agresiones contra agentes y conspiración.

El caso del asalto al Capitolio se convirtió en una de las mayores investigaciones federales en la historia del país.

Posteriormente, tras regresar al poder, Donald Trump ordenó un amplio acto de clemencia que incluyó indultos, conmutaciones de pena y desestimaciones de cargos para los involucrados en estos hechos, según datos oficiales citados en procesos judiciales recientes.