Cambiar Ciudad
Crimen

Sonya Massey llamó al 911 y el alguacil que vino la mató. Ahora un jurado lo halló culpable de homicidio en segundo grado

Un jurado de Illinois halló culpable este miércoles a Sean Grayson, un alguacil de sheriff de Illinois por homicidio en segundo grado, por la muerte a tiros de Sonya Massey, una mujer negra que llamó al 911 para denunciar a un presunto merodeador en julio de 2024.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video En video: Momentos en que alguacil dispara fatalmente contra Sonya Massey

Un jurado en Illinois declaró culpable este miércoles a un ayudante del sheriff de homicidio en segundo grado, un cargo menor, por la muerte a tiros de Sonya Massey, una mujer negra que llamó al 911 para denunciar a un presunto merodeador.

Sean Grayson podría ser condenado a hasta 20 años de prisión o incluso a libertad condicional. El jurado no lo declaró culpable de homicidio en primer grado, un delito que conlleva una pena de 45 años a cadena perpetua.

PUBLICIDAD

Los partidarios de Massey se mostraron indignados por el resultado. Su padre, James Wilburn, lo calificó de "injusticia".

Más sobre Crimen

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco
3 mins

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco

Estados Unidos
Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi
1 mins

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi

Estados Unidos
El hombre que confesó en TV que mató a sus padres y seguía cobrando sus cheques del Seguro Social
2 mins

El hombre que confesó en TV que mató a sus padres y seguía cobrando sus cheques del Seguro Social

Estados Unidos
Sospechoso de robo pasa frente a equipo de TV que reportaba su crimen y la grabación ayuda a su arresto
1:02

Sospechoso de robo pasa frente a equipo de TV que reportaba su crimen y la grabación ayuda a su arresto

Estados Unidos
El reo que fue ejecutado a pesar de la advertencia de que su dispositivo cardíaco lo haría sufrir
5 mins

El reo que fue ejecutado a pesar de la advertencia de que su dispositivo cardíaco lo haría sufrir

Estados Unidos
Asesinato de niña de 9 años en Nueva York causa conmoción: acusan del crimen a su padre
3 mins

Asesinato de niña de 9 años en Nueva York causa conmoción: acusan del crimen a su padre

Estados Unidos
Quién es Patricia Krenwinkel, la seguidora de Charles Manson que podría quedar en libertad condicional
6 mins

Quién es Patricia Krenwinkel, la seguidora de Charles Manson que podría quedar en libertad condicional

Estados Unidos
Florida ejecuta a reo que fue sospechoso de tener vínculos con el caso de O.J. Simpson
3 mins

Florida ejecuta a reo que fue sospechoso de tener vínculos con el caso de O.J. Simpson

Estados Unidos
Imponen cargos federales a sospechoso de matar al ejecutivo de United Healthcare, un paso para solicitar la pena de muerte
2 mins

Imponen cargos federales a sospechoso de matar al ejecutivo de United Healthcare, un paso para solicitar la pena de muerte

Estados Unidos
Maestra y exdirectora de escuela enfrentan cargos por una fiesta con 100 menores de edad y alcohol
1:53

Maestra y exdirectora de escuela enfrentan cargos por una fiesta con 100 menores de edad y alcohol

Estados Unidos

"Ella pidió ayuda y fue asesinada en su propia casa. ... Homicidio en segundo grado, eso no está bien. Eso no es justicia para la familia de nadie", declaró Teresa Haley, activista de derechos civiles en Springfield, Illinois, a los periodistas a las puertas del juzgado.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Grayson y otro agente llegaron a la casa de Massey en Springfield la madrugada del 6 de julio de 2024, después de que ella denunciara la presencia de un merodeador. Él disparó a la mujer de 36 años tras enfrentarse a ella por cómo manejaba una olla con agua caliente en la estufa.

Grayson y sus abogados argumentaron que disparó su arma por temor a que Massey lo quemara con agua caliente.

El asesinato de Massey planteó nuevas preguntas sobre los tiroteos de las fuerzas del orden estadounidenses contra personas negras en sus hogares y provocó un cambio en la legislación de Illinois que exige una mayor transparencia sobre los antecedentes de los candidatos a puestos en las fuerzas del orden.

Grayson, de 31 años, fue acusado de asesinato en primer grado, pero el jurado tuvo la opción de considerar el asesinato en segundo grado, que puede aplicarse cuando el acusado se enfrenta a una "provocación grave" o cree que su acción está justificada, incluso si esa creencia es irrazonable. Será sentenciado el 29 de enero.

Vea también:

Video Se presenta en corte barbero acusado de abusar sexualmente de 60 hombres en California
Relacionados:
CrimenJusticia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX