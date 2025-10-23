Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco

Video Reto Economía: Sigue estos consejos para evitar ser víctima de los estafadores

Donnie Ray Birchfield Jr., un hombre de Carolina del Sur, acusado de secuestrar por 10 años a cuatro personas en su sótano, ahora enfrenta un cargo más de asesinato, luego de que las autoridades locales lo vincularan con la muerte de una de sus víctimas.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Lancaster, los crímenes de Birchfield salieron a la luz luego de que las autoridades recibieran un reporte de una mujer encontrada sin vida en Churchill Drive el pasado 25 de julio.

Al llegar al lugar, la policía encontró a la víctima, identificada como Shirley Arnsdorff, de 49 años, tirada en el suelo. La mujer fue declarada muerta en el lugar, informó en una conferencia de prensa el jefe de la policía Don Roper la semana pasada. No indicaron las causas de la muerte.

Las investigaciones sobre la muerte de Arnsdorff revelaron que la mujer había sido mantenida cautiva junto con otras tres “personas adultas vulnerables” en el sótano de la vivienda de Birchfield durante 10 años.

Donnie Ray Birchfield Jr. robó las identidades de sus víctimas y miles de dólares

Las autoridades comenzaron a investigar a Birchfield y descubrieron que el hombre había estado utilizando la identidad de sus víctimas para obtener dinero.

Retuvo al menos dos tarjetas bancarias de los adultos, junto con el número de cuenta de una de las víctimas, según alega el informe del incidente difundido en medios estadounidenses.

Las autoridades alegan que utilizaba el dinero para comprar en Walmart y pagar las facturas de sus tarjetas de crédito.

Según las órdenes judiciales, Birchfield abusaba de los adultos, les negaba comida y tratamiento médico y los aislaba del mundo exterior. También controlaba cuándo podían comer y usar el baño.

¿Quiénes eran las víctimas de Donnie Ray Birchfield Jr.?

Las autoridades solo revelaron el nombre de una de las mujeres, cuyo esposo también se encontraba entre las víctimas de Birchfield. La policía no reveló cómo fue que conocieron a su captor.

De acuerdo con NBC, que tuvo acceso a las órdenes judiciales, las otras dos víctimas habían mantenido una relación sentimental con Birchfield.

El hombre fue acusado de cuatro cargos de explotación de un adulto vulnerable, cuatro cargos de detención ilegal, dos cargos de abuso de un adulto vulnerable, dos cargos de violencia doméstica y cargos financieros, de acuerdo con documentos judiciales difundidos en medios estadounidenses.

Birchfield fue arrestado el 1 de agosto y permanecerá detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Lancaster, tras los nuevos cargos de asesinato y conducta sexual criminal de primer grado, dijo el jefe de policía el viernes pasado.

Su abogado, Ryan Payne, declaró en septiembre a NBC que Birchfield mantiene su inocencia y espera demostrarlo durante el proceso judicial.

El jefe de policía de Lancaster calificó la situación como "devastadora" y aseguró que el departamento está comprometido con llevar justicia a las víctimas y sus familias. En un comunicado, expresó sus condolencias y señaló que el caso ha tenido un “impacto profundo” en la comunidad.

