desaparición de personas Caso Nancy Guthrie: qué se sabe del secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie Ha transcurrido una semana desde que la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" de NBC News, desapareció de su casa en Arizona en lo que las autoridades consideran un secuestro.

Ha pasado una semana desde que la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa «Today», desapareció de su casa en Arizona en lo que las autoridades consideran un secuestro.

Los investigadores han estado examinando las notas de rescate y buscando pruebas, pero aún no han nombrado a ningún sospechoso. El viernes, los agentes regresaron a la casa de Nancy Guthrie, de 84 años, cerca de Tucson, y al vecindario circundante para continuar con la búsqueda.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso:

La desaparición

Los familiares dijeron a las autoridades que vieron por última vez a Nancy Guthrie a las 9:48 pm (local) del 31 de enero, cuando la dejaron en su casa después de cenar y jugar juntos. Al día siguiente, la familia se enteró de que no había acudido a la iglesia. Denunciaron su desaparición después de ir a ver cómo estaba.

Guthrie tiene un marcapasos y necesita medicación diaria. Su familia y las autoridades temen que su salud se esté deteriorando día a día.

Recopilación de pruebas

Las autoridades creen que Guthrie fue llevada contra su voluntad desde su casa, situada en un barrio de lujo en un terreno desértico y montañoso. Las pruebas de ADN revelaron que la sangre encontrada en el porche delantero de Guthrie coincidía con la suya, según ha declarado el sheriff del condado.

Los investigadores descubrieron que la cámara del timbre de su puerta se desconectó el domingo por la mañana y que los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después. Sin embargo, los investigadores no han podido recuperar las imágenes porque Guthrie no tenía una suscripción activa al servicio.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró en una entrevista a The Associated Press que los investigadores no han renunciado a intentar acceder a esas imágenes.

"Ojalá la tecnología fuera tan fácil como creemos, que aquí hay una foto, aquí está el malo. Pero no es así", declaró Nanos a la AP el viernes. "Hay datos que nos llegan de estos grupos tecnológicos que dicen: 'Esto es lo que tenemos y no podemos conseguir más'".

El presidente de la Asociación Catalina Foothills, un grupo vecinal, agradeció a los residentes en una carta su disposición a hablar con las fuerzas del orden, compartir las imágenes de las cámaras y permitir que se registraran sus propiedades.

Notas de rescate

Al menos tres medios de comunicación informaron que habían recibido supuestas notas de rescate, que entregaron a los investigadores. Las autoridades realizaron una detención después de que una de las notas de rescate resultara ser falsa, según informó el sheriff.

No está claro si todas las notas eran idénticas. Heith Janke, jefe del FBI en Phoenix, dijo que los detalles incluían una demanda de dinero con una fecha límite el jueves por la noche y una segunda fecha límite el lunes si no se cumplía la primera. Al menos una nota mencionaba un foco en la casa de Guthrie y un reloj Apple, dijo Janke.

Los investigadores dijeron que se están tomando las notas muy en serio.

El viernes la emisora local KOLD-TV en Tucson dijo que había recibido un nuevo mensaje, por correo electrónico, relacionado con el caso Guthrie. La cadena dijo que no podía revelar su contenido. El FBI dijo que estaba al tanto del nuevo mensaje y que estaba revisando su autenticidad.

La familia hace un llamado

La preocupación por el estado de Guthrie va en aumento, ya que las autoridades afirman que necesita medicación diaria que es vital para su salud. Según el audio del despacho del sheriff publicado en broadcastify.com, tiene un marcapasos, hipertensión arterial y problemas cardíacos.

Los hijos de Guthrie grabaron dos mensajes de vídeo separados dirigidos al secuestrador de su madre y los publicaron en las redes sociales.

Savannah Guthrie grabó el miércoles un mensaje, en ocasiones emotivo, en el que pedía al secuestrador una prueba de que su madre estaba viva. Señaló que la tecnología actual permite manipular fácilmente las voces y las imágenes, y que la familia necesitaba saber "sin lugar a dudas" que estaba viva y en manos del secuestrador.

La policía no ha dicho que haya recibido ninguna imagen falsa de Nancy Guthrie.

Savannah Guthrie describió a su madre como una "mujer amable, fiel, leal, ferozmente cariñosa, buena y luminosa", y dijo que era divertida, valiente e inteligente.

"Habla con ella y lo verás", dijo.

Dirigió algunas palabras directamente a su madre, diciéndole que ella y sus hermanos no descansarían hasta que volvieran a estar todos juntos.

La participación de Trump

El FBI ha ofrecido una recompensa de 50,000 dólares por información sobre el paradero de Guthrie.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump llamó y habló con Savannah Guthrie el miércoles. Publicó en las redes sociales que estaba ordenando a las autoridades federales que ayudaran en todo lo posible.

El viernes por la noche, dijo a los periodistas que volaban con él a su resort en Florida en el Air Force One que la investigación iba "muy bien" y que los investigadores tenían algunas pistas sólidas.

Secuestros famosos

Este secuestro es el último en llamar la atención del público estadounidense.

Otros secuestros notorios en la historia de Estados Unidos incluyen el del hijo del cantante Frank Sinatra, la nieta del magnate de la prensa William Randolph Hearst y la niña de 9 años que dio nombre a la alerta AMBER.

