Savannah Guthrie El FBI busca pistas cerca de la casa de Nancy Guthrie a 11 días de su desaparición en Tucson Agentes del FBI se están desplegando por un vecindario de Arizona no muy lejos de la casa de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de "Today" Savannah Guthrie que está desaparecida desde hace 11 días. Los agentes buscan pistas, llaman a las puertas y registran el espeso terreno desértico, un día después de que un sospechoso del caso dejado en libertad tras haber sido interrogado por las autoridades.

Video Búsqueda de Nancy Guthrie cumple 11 días: Estas son las novedades del caso de la madre de Savannah Guthrie

Las nuevas imágenes de vigilancia tomadas desde la entrada de la casa de Nancy Guthrie la noche en que desapareció, junto con la intensa actividad policial en todo Arizona y la detención de un hombre, habían suscitado la esperanza de que las autoridades estuvieran a punto de dar con una pista importante.

Pero este miércoles el hombre fue puesto en libertad tras ser interrogado, por lo que no está claro en qué punto se encuentra la investigación sobre la desaparición la semana pasada de Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie.

PUBLICIDAD

Agentes del FBI se desplegaron por un vecindario a una milla de la casa de Nancy Guthrie el miércoles por la mañana, llamando a las puertas y registrando el denso terreno desértico lleno de cactus, arbustos y rocas, en búsqueda de pistas que sirvan para desmadejar el misterio.

Varios cientos de detectives y agentes están ahora asignados a la investigación, que se está ampliando en la zona de Tucson, según informó el Departamento del Sheriff del condado de Pima.

Barb Dutrow, que estaba corriendo por un vecindario en el que los equipos estaban realizando la búsqueda, dijo que un agente del FBI le había comentado que estaban buscando cualquier cosa que pudiera haber sido arrojada desde un automóvil.

Dutrow, que estaba de visita desde Louisiana para asistir a una convención, dijo que "no puede imaginar el sentimiento de la familia al haberles arrebatado a su madre".

Un sospechoso liberado

El sospechoso liberado este miércoles había sido detenido un día antes cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, pocas horas después de que el FBI difundiera vídeos de una persona que llevaba una funda de pistola, un pasamontañas y una mochila y se acercaba a la casa de Nancy Guthrie en Tucson.

El hombre dijo a los medios de comunicación el miércoles por la mañana que fue liberado tras varias horas y que no tenía nada que ver con la desaparición de Guthrie la semana pasada.

Las autoridades no han revelado qué les llevó a detener al hombre el martes, pero confirmaron que fue puesto en libertad. El departamento del sheriff dijo que sus agentes y los del FBI también registraron un lugar en Río Rico, una ciudad al sur de Tucson donde vive el hombre.

PUBLICIDAD

Este fue el último giro en una investigación que ha conmocionado al país desde que Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero. Hasta el martes, parecía que las autoridades no avanzaban mucho en determinar qué le había sucedido o en encontrar al responsable.

Un enmascarado sin identificar

Las imágenes en blanco y negro difundidas por el FBI, en las que se veía a una persona enmascarada tratando de tapar la cámara del timbre del porche de Guthrie, supusieron el primer avance significativo en el caso. Sin embargo, las imágenes no mostraban qué le había sucedido ni ayudaban a determinar si seguía con vida.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que los investigadores pasaron días tratando de encontrar imágenes perdidas, dañadas o inaccesibles.

Aunque las imágenes no muestran el rostro de la persona, los investigadores tienen la esperanza de que alguien sepa quién estaba en el porche. En las últimas 24 horas se recibieron más de 4,000 llamadas en la línea de información del sheriff del condado de Pima, según informó el departamento el miércoles por la tarde.

Las autoridades llevan más de una semana diciendo que creen que Nancy Guthrie fue sacada de su hogar contra su voluntad. Fue vista por última vez en su casa el 31 de enero y su desaparición se denunció al día siguiente. Las pruebas de ADN revelaron que la sangre encontrada en su porche era suya, según las autoridades.

Savannah Guthrie publicó las nuevas imágenes de vigilancia en las redes sociales y dijo que la familia cree que su madre sigue viva.

PUBLICIDAD

Plazos de pago de rescate vencidos

La veterana presentadora de la NBC y sus dos hermanos han manifestado su disposición a pagar un rescate.

Se desconoce si las notas de rescate en las que se exigía dinero con plazos que ya han vencido eran auténticas, y si la familia ha tenido algún contacto con quien secuestró a Guthrie.

TMZ informó que el miércoles recibió un mensaje de alguien que afirmaba conocer la identidad del secuestrador y que había intentado sin éxito ponerse en contacto con el hermano y la hermana de Savannah Guthrie. La persona pidió bitcoins a cambio de la información, según TMZ. El FBI no respondió inmediatamente al mensaje.

Las autoridades han dicho que Nancy Guthrie toma varios medicamentos y que desde el principio existía la preocupación de que pudiera morir sin ellos.

Vea también: