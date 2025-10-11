Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi

Video Altercado doméstico termina en tiroteo en un vecindario de Katy: se reporta un muerto

Cuatro personas murieron y al menos otras 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en Leland, Misisipi, según informaron las autoridades citadas por la cadena CBS.

Leland es una pequeña ciudad del condado de Washington de aproximadamente 4000 habitantes, según datos del censo de 2020.

PUBLICIDAD

El alcalde de Leland, John Lee, declaró que el tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche y que cuatro de los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales locales.

Hasta ahora no hay sospechosos detenidos y la investigación está en manos del Buró de Investigaciones de Missisippi.

Un senador estatal, Derrick Simmons, aseguró que 20 personas recibieron disparos.

El tiroteo ocurrió en una calle principal, afirmó al alcalde Lee, justo cuando mucha gente se encontraba en la ciudad para el partido de bienvenida de la escuela secundaria Leland, añadió.

El sitio web del Distrito Escolar de Leland indicaba que la secundaria tenía previsto jugar un partido contra la escuela secundaria Charleston.