Cambiar Ciudad
Mississippi

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi

El tiroteo ocurrió en una calle principal de la ciudad de Leland, cuando mucha gente se encontraba en la ciudad del noroeste del estado para un partido de bienvenida de la escuela secundaria.

Univision picture
Por:Univision
Video Altercado doméstico termina en tiroteo en un vecindario de Katy: se reporta un muerto

Cuatro personas murieron y al menos otras 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en Leland, Misisipi, según informaron las autoridades citadas por la cadena CBS.

Leland es una pequeña ciudad del condado de Washington de aproximadamente 4000 habitantes, según datos del censo de 2020.

PUBLICIDAD

Más sobre Mississippi

El rastro de destrucción que dejan tornados y lluvias en el sur y centro de EEUU
0:58

El rastro de destrucción que dejan tornados y lluvias en el sur y centro de EEUU

Estados Unidos
El momento en el que el vicegobernador de Mississippi se desploma en una sesión del Senado
0:39

El momento en el que el vicegobernador de Mississippi se desploma en una sesión del Senado

Estados Unidos
Fuertes tornados golpean a Texas y Mississippi y dejan al menos dos personas muertas
2 mins

Fuertes tornados golpean a Texas y Mississippi y dejan al menos dos personas muertas

Estados Unidos
Al menos 3 muertos y 4 heridos tras el derrumbe de un puente sobre trabajadores que preparaban su demolición en Mississippi
1 mins

Al menos 3 muertos y 4 heridos tras el derrumbe de un puente sobre trabajadores que preparaban su demolición en Mississippi

Estados Unidos
Francine deja fuertes lluvias, inundaciones y masivos cortes de luz en Louisiana
4 mins

Francine deja fuertes lluvias, inundaciones y masivos cortes de luz en Louisiana

Estados Unidos
Francine toca tierra en las costas de Louisiana como huracán categoría 2
2 mins

Francine toca tierra en las costas de Louisiana como huracán categoría 2

Estados Unidos
Las víctimas eran de México: lo que se sabe del trágico accidente de un autobús en Mississippi
3 mins

Las víctimas eran de México: lo que se sabe del trágico accidente de un autobús en Mississippi

Estados Unidos
Un neumático falló poco antes del mortal accidente de un autobús en Mississippi, dijeron autoridades federales
2 mins

Un neumático falló poco antes del mortal accidente de un autobús en Mississippi, dijeron autoridades federales

Estados Unidos
Al menos siete muertos y decenas de heridos tras un aterrador accidente de autobús en Mississippi
0:53

Al menos siete muertos y decenas de heridos tras un aterrador accidente de autobús en Mississippi

Estados Unidos
Cómo los tornados, inundaciones e incendios hacen cuesta arriba asegurar una casa: cuáles estados tienen las tarifas más altas
5 mins

Cómo los tornados, inundaciones e incendios hacen cuesta arriba asegurar una casa: cuáles estados tienen las tarifas más altas

Estados Unidos

El alcalde de Leland, John Lee, declaró que el tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche y que cuatro de los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales locales.

Hasta ahora no hay sospechosos detenidos y la investigación está en manos del Buró de Investigaciones de Missisippi.

Un senador estatal, Derrick Simmons, aseguró que 20 personas recibieron disparos.

El tiroteo ocurrió en una calle principal, afirmó al alcalde Lee, justo cuando mucha gente se encontraba en la ciudad para el partido de bienvenida de la escuela secundaria Leland, añadió.

El sitio web del Distrito Escolar de Leland indicaba que la secundaria tenía previsto jugar un partido contra la escuela secundaria Charleston.

Video Investigan muerte de un menor de 14 años que recibió un disparo: otro adolescente fue detenido
Relacionados:
MississippiCrimenViolenciaViolencia urbana

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD