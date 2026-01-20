Narcotráfico

Detienen en México a 2 ciudadanos estadounidenses buscados en Montana

La captura se realizó al noreste de México, en el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, como resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con el U.S. Marshals Service.

Video Cinco detenidos en centro de rehabilitación en Veracruz, México, que entrenaba a presuntos sicarios

Joshua Jacob 'N' y Raymond Eugene 'N', fugitivos en Estados Unidos, fueron detenidos en México.

Autoridades detallaron que los sujetos requeridos por la policía de Montana, cayeron gracias a un operativo conjunto, de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

¿De qué se les acusa a los ciudadanos estadounidenses, detenidos en México?

Los detenidos son requeridos en Montana por los delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional.

De acuerdo con autoridades mexicanas, la captura se realizó al noreste de México, en el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, como resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con el U.S. Marshals Service.

Los dos fugitivos enfrentaban procesos judiciales en Estados Unidos y habían evadido la justicia.

El Gabinete de Seguridad de México subrayó que la detención es muestra del compromiso de las instituciones mexicanas en la cooperación internacional y en la protección de la ciudadanía frente a delitos de alto impacto.

