Crimen

La policía cada vez está más cerca del culpable en el caso de la familia Choc

El responsable podría ser un hombre salvadoreño, miembro de la organización criminal “Los sureños” y “mucho más peligroso” de lo previsto.

Video Desaparición de familia hispana en Alabama: Los últimos detalles sobre la búsqueda de Aurelia Choc y sus dos hijos

El caso de la familia Choc, desaparecida a finales de enero, tiene actualizaciones respecto al presunto responsable del crimen, según dieron a conocer las autoridades estatales en conjunto con el FBI y el encargado de Investigaciones de Seguridad Nacional, JP Lavoide.

El nombre completo del sospechoso es Hector Gamiliel Argueta Guerra, un criminal originario de El Salvador que cuenta con cargos relacionados con terrorismo y una investigación activa por homicidio agravado en su país natal.
Gamaliel Argueta, con 27 años de edad, es miembro de la organización criminal transnacional “Los Sureños”, donde utiliza el seudónimo “Gama”. De acuerdo con el sheriff de Mobile, Paul Burch, el sospechoso es “mucho más peligroso” de lo que habían previsto inicialmente.

El FBI ofrece una recompensa de 15 mil dólares para cualquiera que tenga información que conduzca a la recuperación de la familia Choc y confirmó que la investigación continúa en curso.

La familia Choc, Aurelia Choc Cac, de 40 años, Niurka Zuleta Choc, de 17 años, y Anthony García Choc, de 2 años, fueron reportados como desaparecidos el 31 de enero y vistos por última vez en su casa en Ben Hamilton Road el 30 de enero.

Video Continúa en Alabama la búsqueda de Aurelia Choc y sus dos hijos
