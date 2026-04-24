Florida Un estudiante fallecido, otra desaparecida, y un compañero de cuarto sospechoso: el caso de los bangladesíes que se desvanecieron en Florida Dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida, originarios de Bangladesh, desaparecieron desde hace una semana, en una historia que ya cuenta con el hallazgo del cadaver de uno de ellos, y con la detención de un sospechoso, el compañero de cuarto del fallecido. El cuerpo de Zamil Limon fue descubierto este viernes en Tampa, mientras que su pareja, Nahida Bristy, permanece desaparecida.



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Tras poco más de una semana de búsqueda exhaustiva, el hallazgo del cadaver de uno de los dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida que desaparecieron en ese estado abre otro capítulo en la historia sobre lo que le sucedió a esta pareja y quiénes eran.

Zamil Limon y Nahida Bristy, una pareja de Bangladesh, fueron vistos por última vez el 16 de abril en el campus de Tampa, Florida, según un comunicado del Departamento de Policía de la Universidad del Sur de Florida.

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A Limón, que estudiaba geografía, ciencias ambientales y políticas, se le vio por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos para estudiantes. A Bristy, que estudiaba ingeniería química y vivía en el campus universitario, se le vio por última vez una hora más tarde en un edificio de ciencias dentro del complejo de la universidad.

Ambos estudiantes de doctorado tenían 27 años, y estaban considerando casarse. Su desaparición fue llamativa para sus amigos y familiares, pues no solían dejar de comunicarse con sus allegados. Por ello, un amigo de la familia reportó la desaparición el pasado viernes.

"No me parece normal", declaró Md. Rakibuzzaman, estudiante de posgrado de la Universidad de Georgia y amigo íntimo de Limon, a la cadena de televisión WFLA de Tampa. "Para mí es un rompecabezas bastante complejo".

Limon fue descrito como una persona dedicada y responsable, que no abandonaría sus obligaciones académicas súbitamente, lo que había despertado mayores preocupaciones entre sus amigos, reportó WFLA.

Zubaer Ahmed, el hermano menor de Limon, declaró a WTVT en Tampa que la última vez que hablaron fue tres días antes de su desaparición, y que Limon le había dicho que estaba muy ocupado trabajando en su tesis, que consiste en utilizar IA generativa para estudiar la reducción de los humedales de Florida.

Ahmed dijo que Limon y Bristy estaban centrados primero en terminar sus estudios para luego tomar una decisión sobre el matrimonio.

El compañero sospechoso

El compañero de cuarto de Limon, Hisham Saleh Abugharbeih, de 26 años, fue detenido en la casa de su familia, situada en el condado de Hillsborough, acusado provisionalmente de varios delitos, entre los que se incluyen el traslado ilegal de un cadáver, la omisión de la notificación de una muerte, la manipulación de pruebas, la retención ilegal y la agresión.

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Los agentes se encontraron con Abugharbeih cuando acudían a atender una denuncia de violencia doméstica en la casa de su familia, justo al norte del campus, y lograron poner a salvo a sus familiares. Sin embargo, él se atrincheró en el interior y se negó a salir. Un equipo SWAT acudió al lugar —junto con un dron, un robot y negociadores de crisis— antes de que Abugharbeih saliera con las manos en alto, aparentemente vestido solo con una toalla azul.

"Este es un caso profundamente inquietante que ha sacudido a nuestra comunidad y ha afectado a muchos que esperaban una resolución segura", dijo el sheriff Chad Chronister. "Si bien el hallazgo de los restos de Zamil Limon es desgarrador, quiero que el público sepa que nuestros detectives trabajaron y están trabajando incansablemente y sin descanso para descubrir la verdad".

Los investigadores hablaron con Abugharbeih, ciudadano estadounidense de nacimiento, el jueves, según indicó el jefe de policía adjunto del condado de Hillsborough, Joseph Maurer.

Pero, tras una conversación inicial, Abugharbeih decidió dar por terminada la entrevista. Maurer señaló que Abugharbeih volvió a hablar con los detectives tras su detención el viernes por la mañana, y aclaró que por el momento no hay otros sospechosos en la investigación sobre Limon y Bristy.

Antecedes criminales

Se está realizando una autopsia a los restos para determinar la forma y la causa de la muerte de Limón, y se espera que los resultados estén listos el sábado por la mañana.

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Abugharbeih había sido estudiante de la USF, pero actualmente no estaba matriculado. Los registros de la universidad mostraban que había asistido a la institución desde la primavera de 2021 hasta la primavera de 2023, y que había cursado una licenciatura en Administración, dijo un portavoz de la universidad.

Ha tenido múltiples arrestos: agresión y robo en una vivienda desocupada en septiembre de 2023, y por agresión en mayo de ese mismo año —ambos delitos clasificados en los expedientes judiciales como delitos menores.