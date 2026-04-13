Arrestos

Aspirante a gobernador de Florida fue arrestado tras presunta agresión contra dos personas de la tercera edad

El arresto de un aspirante demócrata a la gobernatura de Florida por presuntamente agredir a dos personas mayores, a semanas de las primarias, sacude la contienda estatal.

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Por:N+ Univision y AP
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Un hombre que aspira a gobernador de Florida fue arrestado bajo cargos de haber agredido físicamente a dos personas adultas mayores en una vivienda.

Kevin Cichowski, de 46 años, fue imputado con múltiples cargos de agresión agravada, manipulación de testigos y robo, según la Oficina del Sheriff del condado de Flagler.

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Cichowski figura como aspirante demócrata a la gobernación ante la División de Elecciones de Florida, y anteriormente se postuló para alcalde de Palm Coast en 2021. Las elecciones primarias están programadas para el 18 de agosto, y la contienda para suceder al gobernador Ron DeSantis incluye a docenas de candidatos.

En las imágenes de la cámara corporal compartidas con The Associated Press, Cichowski alegó que sus padres estaban atravesando un problema de salud mental y que su padre intentó matarlo.

"No he hecho nada malo", dijo Cichowski mientras los agentes lo escoltaban hacia un vehículo patrulla. "Esto es una locura".

La oficina del sheriff declaró en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada en Palm Coast el viernes por la mañana. Esto ocurrió tras recibir un informe de que un hombre había agredido a dos personas: golpeó a una con un bastón y le arrojó un teléfono celular a la otra.

Una de las víctimas llamó al 911 y afirmó que Cichowski amenazó con matarlos, y que dijo que mataría a los agentes del orden si estos eran llamados, según la oficina del sheriff. Los agentes llegaron al lugar y evacuaron a las dos personas, una de las cuales se encontraba postrada en cama. La oficina del sheriff no especificó las edades de las dos personas, salvo que son mayores de 65 años.

Cichowski fue puesto bajo custodia de protección tras hacer declaraciones con tendencias suicidas, informó la oficina del sheriff.

No estaba claro de inmediato, hasta el domingo, si Cichowski contaba con representación legal.

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