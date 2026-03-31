Florida Donald Trump presume cómo sería su biblioteca presidencial en Florida con video generado por IA y pide donaciones El recorrido digital exhibe desde un supuesto Air Force One hasta una réplica del Despacho Oval dentro del futuro museo.

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El presidente Donald Trump compartió imágenes de cómo pretende que sea su futura biblioteca presidencial y museo en un edificio en Florida y adjuntó el link donde se pueden realizar donaciones para la construcción.

En un video de un minuto y 40 segundos, se observa el render de recorrido virtual del inmueble, sus jardines, salas y decoraciones. Aparentemente, las imágenes y el clip fueron creados con inteligencia artificial.

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El corto fue difundido por el presidente en su plataforma de Truth Social, así como en la cuenta oficial de X de su hijo, Eric Trump, director de la fundación de la biblioteca.

Las representaciones fueron diseñadas por el estudio de arquitectura Bermello Ajamil, con sede en Miami.

Eric Trump dijo que ha puesto su empeño en el proyecto en los últimos seis meses.

"Este emblemático edificio sobre el agua en Miami, Florida, será un testimonio perdurable de un hombre extraordinario, un promotor inmobiliario excepcional y el mejor presidente que nuestra nación haya conocido", publicó en X.

¿Qué aparece en el video promocional?

Primero, aparece un edificio alto de vidrio durante el atardecer o anochecer de Miami, de apariencia similar al One World Trade Center de Manhattan.

Algunos visitantes ingresan a través de un arco dorado adornado con el sello presidencial. Ya al interior, se ven paisajes de la Casa Blanca e iconografía referente a la carrera presidencial de Trump, según un análisis de CNN. En el vestíbulo hay una escalera mecánica dorada parecida a la que el mandatario usó en la Torre Trump de Nueva York cuando anunció su primera campaña en 2015.

Igual aparece una azotea con un jardín organizado con al menos tres hileras de palmeras que forman patrones geométricos y áreas verdes bien delimitadas. Se simularía el Jardín de Rosas del ala oeste de la Casa Blanca.

También se muestra el interior de un espacio amplio tipo hangar, que sería la parte del museo. Ahí se distinguen tres aeronaves, incluido el Air Force One. En el lugar hay varias personas observando o conviviendo. Supuestamente, en este sitio será ubicado el lujoso Boeing 747-8 que la familia real de Catar regaló a Trump y que él mandó a convertir en la aeronave presidencial.

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Destacan escenas parecidas al “Paseo de la Fama Presidencial” instalado en la columnata Oeste y a los planos de un salón de baile que Trump espera construir donde antes se encontraba el ala Este.

"Dentro de un enorme auditorio, se observa en el escenario una imponente estatua dorada del presidente con el puño en alto, imitando su reacción tras el atentado contra su vida en Butler, Pensilvania, en julio de 2024", indicó el medio.

Al final aparece una recreación del Despacho Oval de la Casa Blanca. El escritorio presidencial está al centro, con dos banderas de Estados Unidos detrás, una a cada lado. En la sala están personas de pie alrededor del escritorio. El fondo incluye cortinas doradas, retratos en las paredes y una alfombra clara que cubre la mayor parte del piso.

El hijo del presidente ya había anunciado que la biblioteca se ubicaría en el Miami Dade College. El predio, de más de una hectárea, está junto a la Torre de la Libertad de Miami, donde fueron procesados los cubanos que huyeron del comunismo en 1960. En 2025, el Estado de Florida cedió el terreno a la fundación encargada de la biblioteca.

Desde Herbert Hoover, quien gobernó Estados Unidos de 1929 a 1933, todos los mandatarios del país han tenido una biblioteca presidencial donde se guarda y reconoce su periodo en el cargo.