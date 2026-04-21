Florida Fiscalía de Florida indaga a OpenAI tras tiroteo en FSU por presunto rol de ChatGPT en asesoría al atacante La Fiscalía de Florida revisa conversaciones del chatbot con el atacante para determinar si pudo haber facilitado información en el ataque de 2024.

Video Florida investiga a OpenAI por uso criminal de la IA

El fiscal general de Florida abrió el martes una inusual investigación penal contra ChatGPT, de OpenAI, para determinar si la aplicación de inteligencia artificial ofreció asesoramiento a un tirador que mató a dos personas e hirió a otras seis el año pasado en la Universidad Estatal de Florida (FSU).

El fiscal general James Uthmeier declaró que los fiscales habían realizado una revisión inicial de los registros de chat entre ChatGPT y el tirador, Phoenix Ikner, para determinar si la aplicación de IA ayudó, incitó o asesoró en la comisión de un delito.

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Los fiscales creen que el chatbot asesoró a Ikner sobre qué tipo de arma y munición utilizar, si un arma sería útil a corta distancia, y qué momento del día y qué ubicación permitirían el mayor número potencial de víctimas, señaló Uthmeier.

"Mis fiscales han examinado esto y me han dicho que, si hubiera sido una persona al otro lado de esa pantalla, la estaríamos acusando de asesinato", dijo Uthmeier en una conferencia de prensa en Tampa.

"Ahora bien, por supuesto, ChatGPT no es una persona; pero eso no exime a nuestra oficina ni a mi equipo de fiscales de nuestro deber de investigar si existe culpabilidad penal en este caso", agregó.

La Oficina de la Fiscalía Estatal de Florida ha citado a OpenAI para que entregue los registros de sus políticas y materiales de capacitación relativos a las amenazas de causar daño a terceros, así como sus políticas sobre la denuncia de 'posibles delitos pasados, presentes o futuros', según informó la oficina del fiscal general.

La portavoz de OpenAI, Kate Waters, calificó el tiroteo en la FSU como una tragedia, pero afirmó que la empresa no tenía responsabilidad alguna en el suceso. La compañía compartió información de manera proactiva con las fuerzas del orden y continúa cooperando con los investigadores, declaró el martes.

"En este caso, ChatGPT proporcionó respuestas fácticas a preguntas, basándose en información que podía encontrarse ampliamente en fuentes públicas de internet, y no fomentó ni promovió actividades ilegales o perjudiciales", señaló Waters en un correo electrónico.

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Uthmeier reconoció que su oficina se estaba adentrando en "territorio inexplorado" al iniciar una investigación penal para determinar si un chatbot contribuyó a la comisión de un delito. Su oficina también ha iniciado una investigación civil, añadió.

Diversas demandas civiles han reclamado indemnizaciones por daños y perjuicios a empresas de tecnología e inteligencia artificial debido a la influencia de los chatbots y las redes sociales en la salud mental de sus seres queridos. El mes pasado, un jurado en Los Ángeles declaró a Meta y a YouTube responsables de los daños sufridos por menores que utilizaban sus servicios. En Nuevo México, un jurado determinó que Meta perjudicó deliberadamente la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.

También el mes pasado, un hombre demandó a Google por la muerte por suicidio de su hijo —calificada como muerte por negligencia— y presentó reclamaciones por responsabilidad del producto; este caso es el más reciente de un número creciente de desafíos legales contra desarrolladores de IA que han puesto de relieve los peligros para la salud mental que conlleva la compañía de los chatbots.

Ikner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y varios cargos de intento de asesinato en primer grado en relación con el tiroteo que aterrorizó al campus universitario en la capital de Florida.

Ikner es hijastro de una agente de la oficina del sheriff local, y los investigadores afirman que utilizó el arma de servicio que perteneció a su madrastra para perpetrar el tiroteo. Los fiscales del caso tienen la intención de solicitar la pena de muerte.

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Uthmeier, de filiación republicana, fue nombrado para el cargo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de que el gobernador republicano designara a la entonces fiscal general Ashley Moody para ocupar el escaño en el Senado de los EE. UU. que dejó vacante Marco Rubio al convertirse en secretario de Estado durante la segunda administración del presidente Donald Trump.

Uthmeier se postula en las elecciones de noviembre para ser elegido para el cargo por mérito propio.

DeSantis ha convocado una sesión especial para finales de este mes con el fin de considerar una "Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial", así como para rediseñar los distritos congresionales.