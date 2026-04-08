Policía La "nutria policía" que localiza restos humanos bajo el agua en los ríos de Florida Splash fue entrenada en Florida para participar en operativos de localización de restos humanos en ríos, lagos o canales; ha sido desplegada en investigaciones importantes, incluyendo la búsqueda de personas desaparecidas

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Después de que una " nutria policía" se volvió viral en redes sociales como una broma por el April Fools’ Day, un caso que sí es real sorprendió a varios y su historia fue retomada por medios locales.

El 1 de abril de 2026, el departamento de policía de Malden, en Massachusetts, publicó en redes sociales la incorporación de una nutria a su equipo de rescate acuático. La historia rápidamente llamó la atención, pero en realidad se trataba de una broma institucional por el Día de los Inocentes.

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Días después, diversos medios informativos retomaron el tema, pero con un giro: aunque el anuncio original era falso, sí existe un caso real en el país donde una nutria ha sido utilizada en labores de búsqueda.

Se trata de Splash, una nutria entrenada en Florida para participar en operativos de localización de restos humanos en cuerpos de agua. De acuerdo con reportes de medios locales como FOX10 News, este animal ha sido desplegado en investigaciones importantes, incluyendo la búsqueda de personas desaparecidas.

El entrenamiento de la nutria le permite detectar señales bajo el agua —como gases asociados a la descomposición de los cuerpos— y marcar puntos de interés para los rescatistas. Según los reportes, ha participado en más de 20 operaciones en Estados Unidos, con resultados positivos en algunos casos.

Así, lo que parecía una simple broma viral terminó conectando con una práctica real, poco común pero documentada, dentro de los equipos de búsqueda especializados.

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¿Quién es Splash y cómo le hace para encontrar restos humanos hundidos?

Splash es una nutria asiática de uñas cortas (Aonyx cinereus) entrenada en Florida para participar en operaciones de búsqueda y recuperación.

Forma parte de un equipo especializado que colabora con autoridades en Estados Unidos, y es considerada un caso único por su tipo de entrenamiento, ya que no es común el uso de nutrias en este tipo de tareas.

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Esta nutria ha sido entrenada para localizar restos humanos bajo el agua en entornos como ríos, lagos o canales. Su trabajo consiste en apoyar a equipos de rescate en casos de personas desaparecidas o investigaciones, donde puede detectar indicios en zonas de difícil acceso para buzos o tecnología convencional.

La capacidad de Splash se basa en su habilidad natural para detectar olores bajo el agua, algo poco común en mamíferos. Para hacerlo, expulsa burbujas por la nariz y luego las reabsorbe, capturando partículas que le permiten identificar rastros de descomposición.

Su entrenamiento sigue principios similares a los de los perros K9: se le enseñó a asociar el olor humano con recompensas, respondiendo a comandos específicos para iniciar la búsqueda y marcar zonas de interés.