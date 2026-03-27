Florida Arrestan a Tiger Woods tras accidente; autoridades sospechan que conducía alcoholizado La tarde de este viernes 27 de marzo, Tiger Woods protagonizó un accidente automovilístico a bordo de su camioneta de lujo, cuando intentó rebasar a exceso de velocidad un segundo vehículo, provocando una volcadura. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Video Tiger Woods sufre aparatoso accidente vehicular; auto en el que se transportaba se volcó

El famoso golfista Tiger Woods fue arrestado este viernes por autoridades en Florida, luego del accidente automovilístico en el que chocó contra otro vehículo y volcó su camioneta de lujo Land Rover.

La Oficina del Sheriff del condado de Martin informó que el golfista no resultó herido, pero quedó detenido la tarde de este viernes por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

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El sheriff John Budensiek ofreció una breve conferencia de prensa donde informó que Woods mostraba "signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas" después del incidente de esta tarde.

En la descripción de los hechos, Budensiek indicó que el vehículo Land Rover, que conducía Woods, intentó rebasar a un segundo vehículo a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura de la unidad que era conducida por Tiger Woods. (AP Photo/Jason Oteri) Imagen Jason Oteri/AP



En la descripción de los hechos, Budensiek indicó que la unidad Land Rover, que conducía Woods, intentó rebasar a un segundo vehículo a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura de la unidad que era conducida por Tiger Woods.

El sheriff señaló que Woods se sometió a una prueba de alcoholemia en donde el resultado fue negativo; sin embargo, añadió que el golfista se negó a practicarse una prueba de orina.

Arrestan a Tiger Woods tras accidente; autoridades sospechan que conducía alcoholizado John Budensiek, sheriff del condado de Martin, Florida

Previamente, las autoridades informaron que el accidente ocurrió poco después de las 14:00 horas del viernes, en una zona cercana a la residencia de Woods en Jupiter Island.

No es el primer accidente de Tiger Woods

Las autoridades informaron que el deportista mostró signos de deterioro al conducir, por lo que fue arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias (DUI). Aunque el incidente fue aparatoso, Woods logró salir del vehículo por su cuenta y, según reportes iniciales, no presentó heridas graves.

Este nuevo episodio se suma a su historial de incidentes, especialmente el grave accidente de 2021 en California, cuando perdió el control de su vehículo a alta velocidad y sufrió lesiones severas en las piernas que requirieron múltiples cirugías y pusieron en riesgo su carrera profesional.

Además, Woods ya había enfrentado problemas similares en 2017, cuando fue arrestado en Florida tras ser encontrado en su auto bajo los efectos de medicamentos, en un caso inicialmente tratado como conducción bajo influencia. Ese incidente terminó con una condena por conducción imprudente y programas de rehabilitación.

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