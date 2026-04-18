Carnival Más de 10 chupitos en un crucero, una caída y 300,000 dólares de indemnización Esta es la historia de Diana Sanders, una enfermera de 45 años, que denunció al gigante Carnival Cruise Line por servirle 14 chupitos de tequila, lo que le provocó una fuerte caída que le dejó lesiones importantes

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Diana Sanders, una expasajera de la empresa Carnival Cruise Line, recibirá una indemnización estratosférica por parte de la línea de cruceros luego de que un jurado federal de Miami consideró que la empresa actuó de manera negligente al servirle varias copas de tequila.

Sanders, una enfermera de 45 años, residente de Vacaville, California, sufrió un accidente el pasado 5 de enero de 2024, cuando iba a bordo del Carnival Radiance y cayó por las escaleras, provocando una posible lesión cerebral, por lo que la mujer emprendió una batalla legal en su contra.

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El abogado de la víctima, Spencer Aronford, contó a la agencia Associated Press que la enfermera de California se estaba enfrentando a un gigante corporativo y respetaba su resiliencia para buscar justicia, incluso después de 18 meses de aquel accidente.

Este caso pone de manifiesto los peligros inherentes a los paquetes de bebidas con todo incluido, que fomentan el consumo excesivo y presionan a los camareros mal pagados para que prioricen las propinas sobre la seguridad Spencer Aronfeld, abogado de Diana Sanders



Por este caso, el jurado federal de Miami, Florida, impuso a la empresa Carnival Cruise Line una indemnización de pagar 300,000 dólares a favor de Diana Sanders.

A través de un comunicado, Carnival Corporation manifestó su desacuerdo con el fallo y anunció que apelará la decisión del jurado, para buscar un nuevo juicio.

Según la demanda, Diana Sanders viajó en el crucero el pasado 5 de enero de 2024, cuando el personal le sirvió al menos 14 chupitos de tequila entre las 14:58 y las 23:37 horas aproximadamente.

A raíz de ello, sufrió una caída entre las 23:45 y las 00:20 que le provocó una conmoción cerebral, dolores de cabeza, una posible lesión cerebral traumática, lesiones en la espalda, lesiones en el coxis, hematomas y otras lesiones, según la denuncia.