Tiger Woods Tiger Woods tenía píldoras en sus bolsillos y los ojos rojos en el accidente: ¿Qué sustancia traía? El 27 de marzo 2026 el golfista sufrió un accidente en Florida, por lo cual fue arrestado. Este martes se revelaron detalles del percance

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Tiger Woods, la estrella del golf, traía un par de píldoras en sus bolsillos y los ojos rojos cuando sufrió el accidente en Florida el pasado 27 de marzo 2026, y este martes se reveló la sustancia que cargaba el deportista.

Woods se vio involucrado en un accidente en Florida el pasado 27 de marzo, por lo que fue arrestado.

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Este martes se reveló un informe de la Oficina del Sheriff del condado de Martin, que menciona que los movimientos de Tiger Woods eran lentos y letárgicos, además, tenía los ojos rojos y le encontraron un par de píldoras en sus bolsillos.

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El golfista circulaba a gran velocidad por una calle residencial junto a la playa en Jupiter Island cuando su Land Rover rozó la camioneta y volcó sobre un costado, según la oficina del sheriff, que señaló que Woods mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol.

Woods dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y jugando con la radio antes de chocar contra un camión que tenía delante, según el informe.

¿Qué sustancia le encontraron a Tiger Woods?

Según un informe de la oficina del sheriff publicado el martes, Tiger Woods tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, las pupilas dilatadas y un par de pastillas en el bolsillo cuando fue interrogado en el lugar del accidente.

Woods dijo que había tomado medicación recetada esa misma mañana, de acuerdo con el informe del incidente publicado por la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

El reporte difundido este martes señala que las píldoras fueron identificadas como hidrocodona, un opioide utilizado para tratar el dolor, en su bolsillo, según el informe.

Cuando un agente le preguntó si había tomado algún medicamento recetado, Woods respondió: “Tomo unos cuantos”.

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El agente que escribió el reporte destacó que “basándome en mis observaciones de Woods, en cómo realizó los ejercicios y en mi formación, conocimientos y experiencia, consideré que las facultades normales de Woods estaban mermadas y que era incapaz de conducir el vehículo de forma segura”.

Daños por el accidente de Tiger Woods

La camioneta sufrió daños por valor de 5.000 dólares, según el informe del sheriff.