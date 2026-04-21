Florida Corte de Apelaciones mantiene abierto 'Alligator Alcatatraz' y desestima reclamos ambientales contra la instalación Un tribunal de apelaciones decidió que el centro de detención de inmigrantes situado en los Everglades de Florida, conocido como 'Alligator Alcatraz', permanecerá abierto. La corte confirmó su decisión anterior de anular la orden de un juez que exigía el cierre gradual de las instalaciones por no cumplir con la legislación ambiental federal, argumento desestimado en la apelación.

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Un centro de detención de inmigrantes situado en los Everglades de Florida, conocido como 'Alligator Alcatraz', permanecerá abierto, decidió el martes un tribunal de apelación que confirmó su decisión anterior de anular la orden de un juzgado inferior que cerraba las operaciones de la instalación por no cumplir con la legislación ambiental federal.

La mayoría del panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito afirmó que el centro, administrado por Florida, no estaba bajo control federal y no tenía la obligación de cumplir con la ley federal que exige una evaluación de impacto ambiental.

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"Las autoridades de Florida, y no las federales, construyeron el centro", escribió la mayoría de los jueces. "Ellas controlan el terreno y construyeron el centro 'íntegramente' con fondos estatales".

En el momento en que la jueza federal de distrito Kathleen Williams dictó la orden judicial preliminar, Florida no había recibido ningún reembolso federal, escribió la mayoría del tribunal de apelaciones. Williams concluyó que ya se había tomado una decisión sobre el reembolso.

El tribunal de apelaciones suspendió la orden de Williams pocos días después de que ella la emitiera en agosto pasado, en espera de una audiencia. La audiencia se llevó a cabo a principios de este mes en Miami.

Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, dos de los grupos ecologistas que habían presentado la demanda, dijeron que seguirían luchando ahora que el caso vuelve al tribunal de distrito para continuar el litigio.

"Esta lucha está lejos de terminar", dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. "Alligator Alcatraz se construyó apresuradamente en uno de los ecosistemas más frágiles del país sin la evaluación ambiental más básica, a un costo humano y ecológico inmenso".

Las autoridades estatales inauguraron el centro de detención de los Everglades el verano pasado para apoyar la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump. A principios de este mes, un abogado de dos personas detenidas allí afirmó en documentos judiciales que los guardias golpearon brutalmente y rociaron con gas pimienta a los detenidos.

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En un voto particular discrepante de la resolución del tribunal de apelación, la jueza Nancy Abudu escribió que la inmigración es una responsabilidad federal y que el hecho de que Florida haya construido un centro de detención de inmigrantes no permite que el gobierno federal renuncie a su autoridad.