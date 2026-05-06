Golpe de calor Una mujer es acusada del homicidio de su hijo de 3 años al olvidarlo 12 horas en el auto en una ciudad extremadamente calurosa en la frontera con México La acusada fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Mexicali, donde permanece detenida en espera de la audiencia inicial. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión

Video Madre latina es sentenciada a 15 años de prisión tras provocar la muerte de su hijo al dejarlo en un auto caliente

La Fiscalía General de Baja California, México imputó este martes el delito de homicidio a una mujer identificada como Roxana, luego de que su hijo de 3 años muriera por un golpe de calor tras permanecer alrededor de 12 horas dentro de una camioneta en Mexicali, una de las ciudades más calurosas del país y ubicada en la frontera norte de México.

De acuerdo con la investigación presentada por la fiscal estatal, María Elena Andrade, los hechos ocurrieron entre la noche del viernes y el mediodía del sábado en un fraccionamiento de Mexicali. La mujer había acudido previamente a una fiesta y, al regresar a su domicilio, dejó al niño en el asiento trasero del vehículo —sujetado a una silla para bebé—, donde permaneció encerrado durante toda la madrugada y parte de la mañana siguiente.

PUBLICIDAD

Las autoridades localizaron al menor, de nombre Vicente, sin vida cerca del mediodía del sábado. La fiscal sostuvo que el caso no será tratado como un simple descuido: "Se advierte que la muerte de ese pequeño no es simplemente culposa o un descuido, sino que hay un dolo eventual, hay una i ntención detrás... Al ponerse intencionalmente en estado de ebriedad, sabe que puede provocar la muerte de alguien y acepta esos hechos", declaró Andrade durante una conferencia de prensa.

La acusada fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Mexicali, donde permanece detenida en espera de la audiencia inicial. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

El director estatal del Servicio Médico Forense, César González Vaca, informó que el cuerpo del menor no presentaba signos de violencia física. Sin embargo, detalló que el médico legista detectó quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos ocasionadas por la exposición prolongada al calor extremo.

La fiscalía también reveló que Roxana atravesaba una separación conflictiva con su expareja y padre del niño, y que la mujer tenía la custodia. "Ella estaba sola, nada más con el pequeño. Ella tiene otros hijos, que estaban con el padre. El niño estaba únicamente a merced de las actuaciones de su mamá", afirmó Andrade.

Según la funcionaria, el Ministerio Público cuenta con "elementos suficientes" para sustentar la acusación y adelantó que durante la audiencia se expondrán otras acciones presuntamente realizadas por la imputada durante esa noche. "Ella estaba consciente totalmente, en un estado de alerta y, sin embargo, no atendió el peligro", agregó.

PUBLICIDAD

La fiscal precisó además que, hasta ahora, las investigaciones apuntan únicamente hacia la madre del menor, aunque aseguró que cualquier otra persona podría ser investigada si surgen nuevos indicios.

Video "Era buena madre": Inicia juicio contra joven que provocó la muerte de su bebé al dejarlo al interior de su auto

El calor extremo en Mexicali agravó las condiciones dentro de la camioneta para Vicente

La tragedia ocurrió en Mexicali, capital de Baja California y reconocida por registrar algunas de las temperaturas más altas del país, especialmente durante primavera y verano. Reportes meteorológicos indicaron que el fin de semana la ciudad alcanzó temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius bajo condiciones de cielo despejado y baja humedad.

Especialistas y organismos de salud han advertido que, incluso con temperaturas exteriores menores, el interior de un vehículo cerrado puede elevarse rápidamente hasta superar los 50 grados Celsius en cuestión de minutos debido al efecto invernadero provocado por el encierro y la exposición directa al sol.

En esas condiciones, la sensación térmica dentro de la camioneta pudo haber sido considerablemente más alta que la temperatura ambiente, lo que incrementó el riesgo de deshidratación severa, daño orgánico y golpe de calor, particularmente para el pequeño Vicente.