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El Departamento de Guerra reconoce a los seis soldados caídos en Operación Furia Épica; suman 12 bajas

El presidente del Estado Mayor Conjunto, John Daniel Caine, honró en una conferencia de prensa la muerte de los seis militares fallecidos la semana pasada en Irak. Ya suman 12 bajas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

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Por:N+ Univision
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Video Conferencia Pete Hegseth hoy 19 marzo: Los objetivos contra Irán permanecen sin cambios

Durante una conferencia de prensa este jueves 19 de marzo de 2026, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó el balance más reciente de la Operación Furia Épica, la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán.

En este mismo informe, el presidente del Estado Mayor Conjunto, John Daniel Caine, honró la muerte de seis militares y rindió homenaje a los caídos, que ya suman 12 bajas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

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Homenaje a soldados repatriados

A 19 días del inicio del conflicto en Medio Oriente, Caine reconoció a los seis elementos fallecidos que fueron repatriados a Estados Unidos el 18 de marzo de 2026: el mayor John Alex Klinner, la mayor Ariana Savino, la sargento técnica Ashley Pruitt, el capitán Seth Koval, el capitán Curtis Angst y el sargento mayor Tyler Simmons.

“Les confiamos a estos jóvenes estadounidenses una responsabilidad increíble y trascendental, y ellos cumplieron siempre, con discreción, profesionalismo y humildad, haciendo lo que les pedimos”, declaró el general este jueves.

Ceremonia en Base Aérea de Dover

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El traslado digno de los cuerpos se realizó el miércoles en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en un acto al que asistieron John Daniel Caine, Pete Hegseth y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la información oficial de la Casa Blanca, los seis militares murieron en un accidente de un avión de reabastecimiento de combustible mientras participaban en la Operación Furia Épica.

Primeras bajas del conflicto

Con estas muertes, suman ya 12 soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva. Los primeros seis decesos ocurrieron el 1 de marzo de 2026 en el puerto de Shuaiba, Kuwait.

Se trata del mayor Jeffrey R. O’Brien, el capitán Cody A. Khork, el suboficial jefe Robert M. Marzan, la sargento de primera clase Nicole M. Amor, el sargento de primera clase Noah L. Tietjens y el sargento Declan J. Coady.

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Intensifican ofensiva militar

Durante la misma conferencia, el general Caine detalló que Estados Unidos ha intensificado sus operaciones contra infraestructura militar iraní.

Señaló que se han utilizado proyectiles perforantes de 2,268 kilogramos contra depósitos subterráneos de misiles de crucero de defensa costera y que continúan las acciones para localizar y destruir instalaciones de almacenamiento de minas, depósitos de municiones navales y activos flotantes.

Asimismo, indicó que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 120 embarcaciones y 44 minadores, al tiempo que han ampliado sus incursiones hacia el este, penetrando más profundamente en el espacio aéreo iraní para neutralizar guarniciones de ataque unidireccional.

Según explicó, estas operaciones buscan reducir la capacidad de Irán para proyectar poder fuera de sus fronteras.

Más ataques en Medio Oriente

La Operación Furia Épica continúa ampliando su alcance a casi tres semanas de haber iniciado, con un aumento tanto en la intensidad de los ataques como en el número de bajas.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su reconocimiento a los militares caídos, mientras el conflicto en Medio Oriente sigue escalando.

JICM

Video Informe Pete Hegseth 19 marzo: Flota de Irán deja de ser factor tras el hundimiento o daño a 120 barcos
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