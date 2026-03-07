Noticias Inmigrante ilegal que votó durante 5 elecciones presidenciales podría pasar 5 años en prisión En cada uno de los procesos electorales dijo que era “ciudadano estadounidense”

Video Polémica por el uso del dispositivo WRAP durante vuelos de deportación de inmigrantes

Mahady Sacko, inmigrante indocumentado de 50 años que residía en Filadelfia, fue acusado de votar ilegalmente en Pensilvania en 5 elecciones presidenciales de Estados Unidos diferentes y de registrarse más de 10 veces en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE).

De acuerdo con Fox News, Sacko votó en cada una de las elecciones de manera presencial, menos en las primarias en el año 2020, en las cuales optó por hacerlo digitalmente. En cada uno de los procesos electorales dijo que era “ ciudadano estadounidense”.

PUBLICIDAD

¿En cuántas elecciones votó?

El inmigrante votó en las elecciones generales del 2008, 2012, 2016 y 2020 y en las primarias en los años 2026 y 2020.

La Fiscalía de Estados Unidos informó que Sacko dijo que era “ciudadano estadounidense” para poder votar y se registró. En el caso de que sea declarado culpable, podría tener una pena máxima de cinco años de cárcel.

Video Líder de red de tráfico humano se declara culpable en corte federal de Los Ángeles

Sacko ya había sido deportado

De acuerdo con el abogado de Sacko, un juez de inmigración de Filadelfia en el año 2000 había ordenado su expulsión, pero Mahady apeló a la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que hizo que estuviera 2 años más en el país, sin embargo, en el año 2002, la BIA desestimó su apelación, haciendo que ahora ya se tuviera que ir, pero Sacko no hizo caso.

En el año 2007 fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE) en Filadelfia, pero no tenía su pasaporte vigente y, aunque intentaron darle uno, no pudieron obtenerlo, haciendo que solo lo pusieran en supervisión. Por eso mismo, Mahady Sacko tuvo la facilidad de votar en tantas elecciones, ya que solo se tenía que presentar en las oficinas como extranjero.

Video Salvadoreños con TPS en Los Ángeles esperan renovación en marzo de 2026

¿Quién no puede votar en las elecciones de Estados Unidos?

Según la página web Usa.gov, las personas que no tienen ciudadanía de Estados Unidos no pueden votar, al igual que los extranjeros con Green Card, personas condenadas a delitos graves, personas con alguna discapacidad mental y ciudadanos que viven en Puerto Rico, que no pueden escoger a su presidente. Cabe destacar que estas restricciones dependen de cada estado.