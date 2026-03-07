Noticias

Inmigrante ilegal que votó durante 5 elecciones presidenciales podría pasar 5 años en prisión

En cada uno de los procesos electorales dijo que era “ciudadano estadounidense”

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Polémica por el uso del dispositivo WRAP durante vuelos de deportación de inmigrantes

Mahady Sacko, inmigrante indocumentado de 50 años que residía en Filadelfia, fue acusado de votar ilegalmente en Pensilvania en 5 elecciones presidenciales de Estados Unidos diferentes y de registrarse más de 10 veces en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE).

De acuerdo con Fox News, Sacko votó en cada una de las elecciones de manera presencial, menos en las primarias en el año 2020, en las cuales optó por hacerlo digitalmente. En cada uno de los procesos electorales dijo que era “ ciudadano estadounidense”.

PUBLICIDAD

¿En cuántas elecciones votó?

El inmigrante votó en las elecciones generales del 2008, 2012, 2016 y 2020 y en las primarias en los años 2026 y 2020.

Más sobre Noticias

Trump rinde homenaje a seis soldados fallecidos durante la operación 'Furia Épica'
1 mins

Trump rinde homenaje a seis soldados fallecidos durante la operación 'Furia Épica'

Estados Unidos
Un periodista, un empresario joyero y dos turistas: los estadounidenses detenidos en Irán
2 mins

Un periodista, un empresario joyero y dos turistas: los estadounidenses detenidos en Irán

Estados Unidos
Ford retirará del mercado 1,74 millones de sus coches por problemas con la pantalla retrovisora, ¿cuáles son los afectados?
2 mins

Ford retirará del mercado 1,74 millones de sus coches por problemas con la pantalla retrovisora, ¿cuáles son los afectados?

Estados Unidos
Tornados en Estados Unidos dejan al menos 6 muertos en Oklahoma y Michigan; tormentas continúan este sábado
2 mins

Tornados en Estados Unidos dejan al menos 6 muertos en Oklahoma y Michigan; tormentas continúan este sábado

Estados Unidos
Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán
2 mins

Estados Unidos comienza a usar bases militares de Reino Unido en la ofensiva contra Irán

Estados Unidos
¿Cómo afecta el horario de verano a mi cuerpo y cuándo es?
2 mins

¿Cómo afecta el horario de verano a mi cuerpo y cuándo es?

Estados Unidos
¿Qué ocurrió después de las intervenciones militares de EEUU en distintos países del mundo?
5 mins

¿Qué ocurrió después de las intervenciones militares de EEUU en distintos países del mundo?

Estados Unidos
Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán
2 mins

Demócratas advierten disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán

Estados Unidos
Cuba está “en sus últimos momentos de vida”, afirma Trump durante cumbre Escudo de las Américas
3 mins

Cuba está “en sus últimos momentos de vida”, afirma Trump durante cumbre Escudo de las Américas

Estados Unidos
Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri
3 mins

Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri

Estados Unidos

La Fiscalía de Estados Unidos informó que Sacko dijo que era “ciudadano estadounidense” para poder votar y se registró. En el caso de que sea declarado culpable, podría tener una pena máxima de cinco años de cárcel.

Video Líder de red de tráfico humano se declara culpable en corte federal de Los Ángeles

Sacko ya había sido deportado

De acuerdo con el abogado de Sacko, un juez de inmigración de Filadelfia en el año 2000 había ordenado su expulsión, pero Mahady apeló a la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que hizo que estuviera 2 años más en el país, sin embargo, en el año 2002, la BIA desestimó su apelación, haciendo que ahora ya se tuviera que ir, pero Sacko no hizo caso.

En el año 2007 fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE) en Filadelfia, pero no tenía su pasaporte vigente y, aunque intentaron darle uno, no pudieron obtenerlo, haciendo que solo lo pusieran en supervisión. Por eso mismo, Mahady Sacko tuvo la facilidad de votar en tantas elecciones, ya que solo se tenía que presentar en las oficinas como extranjero.

Video Salvadoreños con TPS en Los Ángeles esperan renovación en marzo de 2026

¿Quién no puede votar en las elecciones de Estados Unidos?

Según la página web Usa.gov, las personas que no tienen ciudadanía de Estados Unidos no pueden votar, al igual que los extranjeros con Green Card, personas condenadas a delitos graves, personas con alguna discapacidad mental y ciudadanos que viven en Puerto Rico, que no pueden escoger a su presidente. Cabe destacar que estas restricciones dependen de cada estado.


ALM

Relacionados:
NoticiasInmigranteElecciones presidenciales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX