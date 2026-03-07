Noticias Ford retirará del mercado 1,74 millones de sus coches por problemas con la pantalla retrovisora, ¿cuáles son los afectados? La NHTSA advierte a los conductores que los problemas en la pantalla retrovisora podrían aumentar los riesgos de accidentes.

Ford emitió dos retiros que afectan a casi 1,74 millones de sus autos en Estados Unidos, debido a problemas de software que afectan las pantallas de las cámaras retrovisoras de los vehículos.

Según avisos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras esta semana, un componente interno del sistema de infoentretenimiento de ciertos modelos Ford Bronco 2021-2026 y Ford Edge 2021-2024 podría sobrecalentarse y apagarse, impidiendo que se muestre la imagen de la vista trasera al conducir en reversa. Mientras tanto, algunos modelos Ford Escape y Lincoln Corsair 2020-2022, así como Lincoln Aviator y Explorer 2020-2024, podrían mostrar una imagen de la vista trasera invertida.

Los retiros abarcan 849,310 Broncos y Edges, así como 889,950 Escapes, Corsairs, Aviators y Explorers. Ford estima que todos estos vehículos presentan los defectos. Sin embargo, la compañía no tiene conocimiento de lesiones ni accidentes relacionados con ninguno de los retiros, según documentos de la NHTSA.

Aun así, la NHTSA advierte a los conductores que ambos problemas podrían aumentar los riesgos de accidentes.

Para los propietarios de Bronco y Edge afectados, Ford ofrece una actualización de software gratuita para el Módulo de Interfaz de Protocolo de Accesorios (APIM) de sus vehículos. Se enviarán cartas de notificación a los propietarios a finales de mes, y la solución estará disponible en un concesionario o mediante una actualización inalámbrica.

Sin embargo, aún se está desarrollando una solución para el retiro que afecta a los modelos Escape, Corsair, Aviator y Explorer, según se indica en el anuncio de retiro de esta semana. Mientras tanto, se enviarán cartas provisionales a los propietarios para notificarles sobre los riesgos de seguridad en los próximos meses.

Associated Press contactó a Ford, con sede en Michigan, para obtener más comentarios el sábado.

Para obtener más información, los conductores pueden visitar el sitio web de la NHTSA y la búsqueda de retiros en línea de Ford usando el número de VIN de su vehículo, o llamar a la línea de servicio al cliente de la compañía al 1-866-436-7332.

