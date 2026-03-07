Noticias ¿Cómo afecta el horario de verano a mi cuerpo? y cuándo es Te contamos las mejores maneras en las que te puedes acomodar al horario y las razones por las que puede ser tan perjudicial el no dormir bien.

Video Horario de Verano: “Puede aumentar la fatiga y la falta de sueño”, alerta experto

El perder una hora de sueño no puede parecer mucho, pero realmente el cambio de horario podría dañar la salud de cualquier persona, desde infartos hasta accidentes cerebrovasculares.

A continuación, te contamos las mejores maneras en las que te puedes acomodar al horario y las razones por las que puede ser tan perjudicial el no dormir bien.

¿Cuándo es el cambio de horario?

El cambio de horario en Estados Unidos empieza el domingo 8 de marzo a las 2 de la mañana, en el cual todos tendrán que adelantar una hora, perdiendo tiempo de descanso. Este durará hasta el 1 de noviembre, donde todos tendrán que atrasar una hora, dando fin al horario de verano.

Cabe mencionar que donde no se hace el cambio de primavera es en Hawái, la mayor parte del territorio de Arizona, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Video ¿Adelantar o atrasar el reloj? Horario de verano en EEUU inicia este domingo

¿Qué les pasa a las personas con el cambio de verano?

Este cambio puede pasar desapercibido para muchas personas, ya que solo es cuestión de una hora, pero para otras esa hora significa más, ya que por sus trabajos puede que no duerman adecuadamente.

El cerebro se acomoda a la luz y la obscuridad, cuando recibe más luz, la melatonina (somnífero seguro que contribuye a regular el ciclo de sueño) se retrasa, lo que hace que no se genere sueño.

La falta de sueño puede ocasionar que las personas se enfermen con facilidad, al igual que puede generar obesidad, enfermedades cardiacas, lentitud en la recuperación de enfermedades, presión arterial, estrés y se altera el metabolismo.

¿Cómo poder sobrellevar este cambio de horario de verano?

Algunas recomendaciones que pueden tomar las personas son tratar de acostarse más temprano, al igual que salir a tomar el sol con el fin de que su cerebro se reajuste a este nuevo horario.

El adelantar las actividades, como evitar el azúcar, la cafeína y los dispositivos electrónicos, puede ayudar a que se tenga un buen descanso y que la pérdida de esta hora no se sienta tan pesada.