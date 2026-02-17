JD Vance JD Vance cuestiona que Eileen Gu compita por China y sugiere que debería representar a EEUU tras beneficiarse del sistema estadounidense JD Vance sugirió que Eileen Gu debería representar a EEUU y no a China en Juegos Olímpicos tras beneficiarse del sistema estadounidense.

El vicepresidente JD Vance compartió que la atleta Eileen Gu que actualmente está compitiendo por China, debería representar a Estados Unidos por beneficiarse del sistema del país.

En una entrevista que tuvo Vance con Fox News, fue cuestionado sobre la esquiadora Eileen Gu, nacida y criada en San Francisco, que representa a China en los Juegos Olímpicos de Invierno y que ha causado revuelo en redes sociales por no competir con Estados Unidos.

"Ciertamente creo que alguien que creció en los Estados Unidos de América, que se benefició de nuestro sistema educativo, de las libertades que hacen de este país un gran lugar, espero que quiera competir con los Estados Unidos de América. Así que voy a apoyar a los atletas estadounidenses, y creo que parte de eso son las personas que se identifican como estadounidenses. A ellos es a quienes apoyo en estos Juegos Olímpicos", dijo el vicepresidente.

Esta polémica llega después de que Eileen Gu ganara la medalla de plata en la competición femenina de esquí de salto largo para China, además de que es una de las atletas mejores pagadas de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Eileen Gu nació y se formó en San Francisco, California, y en un inicio compitió bajo la bandera de Estados Unidos, pero en 2019 decidió representar a China para rendir homenaje a las raíces de su madre.

Durante los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, varios atletas del equipo estadounidense hicieron públicos sus sentimientos encontrados sobre representar a Estados Unidos debido a factores políticos y sociales en el país.

El esquiador Hunter Hess admitió sentirse “con emociones mixtas” al llevar la bandera porque no estaba de acuerdo con algunas acciones del gobierno, y señaló que eso no significaba que no amara a su país, lo que generó una fuerte reacción de figuras políticas y mediáticas en EE. UU.

Su compañero Chris Lillis también manifestó su tristeza por ciertos temas internos, como el trato de distintos grupos en la sociedad estadounidense, destacando que aun así intentaba representar lo que él consideraba la mejor versión del país.

