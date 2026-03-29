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Trump propone reemplazar Obamacare con pagos directos a los ciudadanos

Este enfoque implicaría un cambio significativo respecto al sistema actual, que se basa en la contratación de seguros médicos regulados por el gobierno federal

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Por:N+ Univision
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo 29 de marzo de 2026 la actual legislación de salud conocida como Obamacare y propuso reemplazarla por un esquema basado en pagos directos a la ciudadanía. La declaración reaviva el debate sobre el modelo de atención médica en el país bajo su administración.

Crítica al sistema vigente

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A través de su posicionamiento, el mandatario cuestionó la sostenibilidad de la Ley de Cuidado de Salud Asequible ( ACA, por sus siglas en inglés). Señaló que e l sistema actual no ha logrado cumplir con sus objetivos y que representa una carga estructural que, a su juicio, debe ser sustituida por un mecanismo distinto.

En su mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que los recursos deberían destinarse directamente a los ciudadanos para que puedan costear su atención médica sin depender de intermediarios. Argumentó que el modelo vigente beneficia a compañías de seguros que calificó como infladas e insensibles.

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Propuesta de pagos directos

La propuesta presidencial plantea entregar apoyos económicos directos a la población, con el fin de que cada persona administre su gasto en salud. Este enfoque implicaría un cambio significativo respecto al sistema actual, que se basa en la contratación de seguros médicos regulados por el gobierno federal.

“La Ley de Cuidado de Salud Asequible, a veces conocida como Obamacare, debe ser reemplazada por pagos directos a la ciudadanía, para que puedan costear su propia atención médica, en lugar de a compañías de seguros infladas e insensibles. ¡Obamacare no es, ni ha sido nunca, sostenible!”, afirmó Trump.

El planteamiento se inscribe en una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la provisión de servicios de salud y el grado de intervención en el mercado asegurador.

Antecedentes de la ley

El Obamacare fue promulgado por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en 2010 con el objetivo de ampliar el acceso al seguro médico, reducir los costos y evitar que las aseguradoras negaran cobertura a personas con condiciones preexistentes. Desde su implementación, ha sido objeto de debate político y de diversas propuestas de reforma.

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La declaración del presidente se produce en un contexto en el que continúan las discusiones sobre el futuro del sistema de salud en Estados Unidos y las alternativas para garantizar cobertura médica a la población.

JICM

Video Salud en EEUU: Más de 1 millón de personas dejan de inscribirse en el Obamacare
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