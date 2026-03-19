Noticias “Nuestros ingratos aliados europeos solo deberían decir gracias”: Pete Hegseth, sobre la situación en Irán El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la estrategia militar estadounidense, subrayando que los objetivos no han cambiado desde el inicio de la guerra.

Video El mundo debe agradecer al presidente Trump por detener la amenaza nuclear y el terrorismo de Irán: Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, encabezó el jueves 19 de marzo de 2026 una conferencia de prensa en el Pentágono para ofrecer un balance de la Operación Furia Épica, ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán.

Acompañado por el general John Daniel Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, el funcionario defendió la estrategia militar estadounidense, subrayando que los objetivos no han cambiado desde el inicio de la guerra.

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Objetivo central: frenar capacidad nuclear de Irán

Hegseth insistió en que la Operación Furia Épica mantiene un enfoque específico, el cual es debilitar las capacidades militares iraníes, especialmente en materia de misiles y desarrollo nuclear.

“La Operación Furia Épica está enfocada puntualmente. Nuestros objetivos, dados directamente por nuestro presidente de ‘America First’, siguen siendo exactamente los mismos que el primer día… no cambian: destruir misiles y no permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

El secretario reafirmó que la estrategia responde directamente a la línea política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EEUU acusa a Irán de desviar recursos

Durante su intervención, el funcionario aseguró que Estados Unidos mantiene la ventaja militar en el conflicto. “Estamos ganando de manera decisiva y en nuestros términos”, afirmó Hegset.

Además, acusó a Irán de desviar recursos destinados a la población hacia el fortalecimiento de su aparato militar. “Toda la ayuda humanitaria y económica la han invertido en misiles, drones y en sus instalaciones subterráneas, pero los estamos cazando”.

Intensificación de ataques aéreos

Hegseth adelantó que las operaciones militares continuarán escalando, con ofensivas cada vez más intensas desde el aire.

“Hoy se llevará a cabo la mayor serie de ataques hasta la fecha, al igual que ayer. Como dije desde el primer día, nuestras capacidades siguen aumentando, mientras que las de Irán siguen deteriorándose”.

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“Estamos localizando y lanzando ataques mortales y destructivos desde el aire… muerte y destrucción desde los cielos”, agregó el secretrio de Guerra de Estados Unidos.

Golpe a la marina iraní

Uno de los puntos más contundentes del informe fue el impacto en las fuerzas navales de Irán, que -según Estados Unidos- han sufrido pérdidas significativas.

“Desde hace tiempo hemos decidido compartir el océano con Irán. Les hemos cedido la mitad inferior. Hemos hundido más de 120 barcos de su marina, y sigue pendiente la evaluación de los daños”. “Su flota ya no es factor, su marina tampoco”.

Críticas a aliados europeos

El secretario endureció su discurso al referirse al gobierno iraní como una amenaza global.

“Irán ha atacado a nuestros intereses desde hace 47 años… su industria clave busca el apocalipsis. Un régimen como este es una amenaza directa a Estados Unidos, a la libertad y a la civilización”.

También lanzó críticas hacia aliados internacionales y medios de comunicación, afirmando que deberían de agradecer al presidente Trump por sus acciones contra Irán.

“Nuestros aliados desagradecidos en Europa, e incluso algunos sectores de nuestra propia prensa, deberían decirle una cosa al presidente Trump: gracias”.

Conflicto en escalada

Las declaraciones del secretario Pete Hegseth se producen en el contexto de operaciones militares que continúan activas entre Estados Unidos, Israel e Irán, a 19 días del inicio de la ofensiva.

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Durante la conferencia, el funcionario señaló que el conflicto podría prolongarse, mientras continúan las acciones militares en la región de Medio Oriente.

“Estamos viendo un abismo, una guerra interminable…” afirmó Hegseth durante la conferencia de prensa el jueves 19 de marzo de 2026.

JICM