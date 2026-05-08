Vida Extraterrestre ¿Qué revelan los documentos desclasificados de los ovnis? Te contamos las claves y curiosidades El Pentágono publicó decenas de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre. Organismos como el FBI y la NASA colaboraron al tratar de dar respuesta a estos fenómenos. Algunos de esos avistamientos se produjeron en el espacio, en las misiones Apolo 12 y Apolo 17



Video El Pentágono desclasifica archivos de OVNIS. Estás son las primeras imágenes

Había mucha expectación por conocer todos los secretos de la vida extraterrestre. Este viernes se publicaron una serie de documentos que permanecían en el Pentágono bajo llave, con la etiqueta de ‘ Clasificados’. En ellos encontramos fotos, testimonios e intentos de explicar qué son los ovnis (Objetos Voladores No Identificados).

Uno de los más llamativos ha sido el avistamiento de los astronautas del Apolo 12. Fueron los segundos en llegar a la Luna, y en sus labores de exploración cuentan que dieron con unas luces muy brillantes en el cielo. El Pentágono ha dado a conocer la fotografía inédita de esos destellos. Los documentos aportan la transcripción de las conversaciones con Houston; así lo describieron: “¿Ves esas luces brillantes? Son como partículas o destellos de luz (…) parece que hayan escapado de la Luna”.

También hay fotografías nunca antes vistas de la misión Apolo 17, de 1972. Muestra una formación triangular de luces en tres focos distintos. El Pentágono añade en un pie de foto que “no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, pero que un nuevo análisis indicó que podría tratarse de un “objeto físico”. En las transcripciones de las comunicaciones, es curioso que lo transmiten comparándolo con los fuegos artificiales del Día de la Independencia: “Hay una serie de luces muy brillantes, ¡ parece el 4 de Julio! a través de la ventana de Ron”. Se escucha decir al piloto del módulo lunar, Harrison H. Schmitt.

Los astronautas plantearon la hipótesis de que las luces podrían ser procedentes de fragmentos de hielo.

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Pero una década antes de las famosas misiones a la Luna fue cuando se produjo una avalancha de avistamientos notificados a las autoridades. En 1950 recibieron una de las series de fotos más extensas. Estaban extraídas de un rodaje del camarógrafo Alf Hixenbaugh y fueron publicadas en medios locales. Cuando los hechos fueron investigados, el camarógrafo contó que estaba fotografiando pájaros cuando divisó el objeto que ”permaneció inmóvil durante unos diez segundos” Después comenzó a hacerse más pequeño hasta desaparecer en el horizonte hacia el oeste”. Los hechos se estudiaron sin llegar a una conclusión clara porque el objeto aparecía en perspectivas que no podían ser probadas.

Lo cierto es que ese año, en 1950, hubo una gran cantidad de avistamientos. Los documentos desclasificados aportan un dossier de imágenes y reportajes que se publicaban en medios donde aparecían fotografías, mostrando objetos que relaciona con presuntos platillos voladores.

Analizaron imágenes de los avistamientos en los que describían una especie de destello expandiéndose a gran velocidad. En los documentos, expertos en meteoros van descartando opciones: “No es la Luna, tampoco un planeta como Venus” y tratan de determinar a qué velocidad viaja y a qué distancia podría estar de la Tierra.

Una de las teorías que manejaban para explicar ese aumento en los avistamientos era que muchos coincidían con los picos de lluvia de meteoros y meteoritos. Este fue el boceto que adjuntó el experto de la Universidad de Nuevo México.

En los archivos también se encuentra esta bitácora de avistamientos desde 1949 a 1950. Se puede ver cómo supuestamente ocurrían prácticamente a diario e intentaban crear una base de datos para sus investigaciones.

Los hechos generaron mucha expectación, pero los documentos desclasificados muestran que duró poco. Meses más tarde publicaban un reportaje en el que los expertos en física explicaban que esos presuntos platillos eran un experimento científico. Aportaban fotos en las que explicaban cómo los habían fabricado e información sobre diversos proyectos en los que los habían utilizado.

Varias revistas científicas publicaron reportajes con astrónomos que incluían un manual de instrucciones que decía: “La verdad sobre el mito de los platillos. (…) Hágalos usted mismo con los utensilios de su cocina”.

Al analizar los casos tratando de dar explicación, no descartan que puedan ser incluso un juguete infantil, que se popularizó coincidiendo con el boom de los platillos. El Pentágono incluyó este comercial entre la documentación.

Pero en los documentos que se han publicado este viernes hay muestras de que seguían apareciendo testigos que afirmaban haber visto platillos en el cielo.

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La gran mayoría ni siquiera aportaba fotografías. Uno de los testimonios recogidos por un testigo adjunta el dibujo que acompañaba a la descripción de la aeronave. El testigo asegura haber visto ese platillo en junio de 1952 en Baltimore a unos 200 pies de altitud.

En algunos casos hay un informe tratando de analizar y explicar el fenómeno; en otros casos, la proeza de las fuerzas de seguridad era también descifrar los manuscritos donde se describían esos presuntos OVNIs.

¿Cómo

son descritos los extraterrestres?

Entre esas cartas recibidas, hay quienes dan una descripción detallada de los presuntos visitantes.



Este testigo describe que encontró varias naves, una de ellas tripulada por dos personas. Asegura que en uno de esos presuntos platillos había cuerpos enterrados, pero en la otra nave avistada estaban en perfecto estado de conservación. Da una meticulosa descripción de los cuerpos: “Estaban uniformados y medían tres pies; eran rubios, sin barba y sus dientes no presentaban la ausencia de ninguna pieza ni había cavidades”.

Entre los archivos también hay casos recientes y fuera de las fronteras estadounidenses. Avisamientos en Turkmenistán, Rusia y el caso que llegó hasta el Congreso mexicano en 2023. Los desclasificados se hacen eco del momento en el que el comunicólogo y ufólogo Jaime Maussan presenta el cuerpo momificado de un no humano, que asegura tiene miles de años y apareció en una mina de Perú. Lo analizan como la primera prueba potencial de vida extraterrestre presentada. En el informe se recoge que la teoría no quedó “sustancialmente respaldada”.

Otras curiosidades



Llama la atención la gran cantidad de bocetos recopilados con testimonios de testigos que afirman haber visto e incluso entrado en contacto con estos platillos voladores. Algunos recopilan incluso prototipos para defenderse de ellos, meticulosamente planteados (aunque resulte difícil entender algunas anotaciones).

Se esmeraban por dar a las fuerzas de defensa explicaciones fiables tanto del comportamiento de los vuelos como de una posible teoría sobre de dónde venían exactamente. Un testigo afirmó en su declaración que eran propulsados por tornados que los desplazaban hacia Estados Unidos.

Promesa de la administración Trump



El Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de documentos relacionados con ovnis. En 2022 el Congreso creó una oficina para hacer público todo este material. En la web aparece como una de las promesas cumplidas del actual mandatario, con un manifiesto de febrero de este año, en el que se compromete a hacer públicos estos documentos “altamente complejos, pero muy interesantes e importantes”.

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Con su publicación, Trump presume de haber contribuido a impulsar una política de transparencia, aunque algunos congresistas le reprochan que no ha publicado todo el material y piden que desclasifique también cerca de 50 videos que documentarían estos fenómenos.

El expresidente Barack Obama se refirió recientemente en una entrevista a estos archivos y en clave de humor respondió que "son reales, pero no los he visto" cuando se le preguntó.

Sobre la existencia de los seres extraterrestres. En el mismo podcast, añadió que, hasta donde él sabía, no existía ninguna "instalación subterránea" destinada a ocultar su existencia, como sugieren algunas teorías de la conspiración.