Irak

En medio de la guerra, Mojtaba Jamenei agradece apoyo de Irak y aviva interrogantes sobre su paradero

La falta de apariciones públicas de Motjaba Jamenei mantiene la incertidumbre en torno al nuevo liderazgo en Irán.

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Mojtaba Jamenei es elegido nuevo líder supremo de Irán

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien se ha mantenido alejado de la vida pública desde su nombramiento, agradeció a Irak por su apoyo en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje difundido este domingo por medios en Teherán.

Jamenei manifestó su gratitud a la máxima autoridad religiosa y al pueblo iraquí por su firme postura contra la agresión a Irán, según informó la agencia de noticias ISNA.

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El mensaje fue dirigido al Gran Ayatolá Ali al-Sistani, figura destacada para millones de chiítas en Irak, vecino de Irán, y en todo el mundo.

A principios de marzo, el líder nonagenario, nacido en Irán pero residente desde hace décadas en la ciudad santa iraquí de Nayaf, hizo un llamado a "todos los musulmanes" para que denunciaran "una guerra injusta" contra Irán.

Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Ali Jamenei, asesinado el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, aún no ha aparecido en público, limitándose a emitir comunicados escritos.

Su ausencia ha alimentado las especulaciones sobre su paradero, e incluso Donald Trump ha llegado a cuestionar si sigue con vida.

La televisión estatal y varios funcionarios iraníes afirmaron que se está recuperando de las heridas sufridas en un ataque y emiten regularmente imágenes suyas, sin especificar la fecha.

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