Parques Nacionales Estados Unidos El inventario de la inmortalidad: Donald Trump, del papel a las monedas de oro El presidente Donald Trump ha colocado su nombre, su firma o su rostro en una serie de documentos oficiales, calles, edificios e incluso estará seguramente en un aeropuerto.

Video Pasaporte de EEUU con la imagen del presidente Donald Trump: Esto sabemos

El reconocimiento o polémica detrás de cada declaración o decisión en su regreso a la Casa Blanca parecen ser insuficientes para Donald Trump. Aunque el mundo se detiene con cada palabra que expresa, el mandatario también busca que su imagen esté presente en la vida diaria de los ciudadanos.

El Despacho Oval de la Casa Blanca se ha convertido en el escenario en donde Trump ha firmado una serie de decretos, propuestas y cambios con los cuales busca dejar un legado imborrable o al menos perdurable al paso de los años.

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La marca Trump ha comenzado a ser visible a través de su firma y nombre en documentos, edificios, monumentos, así como en calles y avenidas, pasando de los libros a lo tangible.

Uno de los primeros cambios de Trump fue en septiembre de 2025 con la colocación de banners con su rostro en edificios gubernamentales. La instalación comenzó en el Departamento de Agricultura.

Pancartas con las fotografías del presidente Donald Trump y del presidente Abraham Lincoln cuelgan cerca de la entrada del edificio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Washington, el viernes 16 de mayo de 2025. Imagen Jose Luis Magana/AP



Ese mismo mes firmó la Orden Ejecutiva 14351 para crear un programa de visas de $1 millón de dólares y hasta $5 millones de dólares. Conocido como "Trump Gold Card". El programa llevó su imagen a las tarjetas físicas.

El posicionamiento del nombre Trump incluye la creación de TrumpRx.gov para la venta directa de medicamentos a precios reducidos. En la página su nombre es mencionado distintas veces. El sitio fue habilitado en febrero de 2026.

Imagen TrumpRx.gov



Otro de los proyectos es la construcción de la biblioteca Trump en el centro de Miami. El terreno fue donado en diciembre de 2025 por la Junta Directiva del Miami Dade College. En marzo de este año se publicaron imágenes del diseño a través del sitio web Trumplibrary.org. Una de las imágenes compartidas incluye una muestra del inmueble en la cual se observa un banner del mandatario. En el interior, según se aprecia en el video distribuido, habría una estatua gigante dorada del presidente.

En noviembre, el legado llegó a los parques nacionales con el anuncio del pase anual "America the Beautiful". El acceso lleva su rostro junto al de George Washington. El cambio borró las imágenes de la naturaleza a partir del 1 de enero de este año.

Imagen Trumplibrary.org

De los edificios y monumentos a los barcos de guerra

En el último mes de 2025, el legado del presidente llegó al Kennedy Center. Dos semanas antes de finalizar el año, se oficializó el cambio de nombre del icónico centro cultural de Washington a través de la colocación de letras doradas con su nombre por delante de las de John F. Kennedy.

Trabajadores añaden el nombre del presidente Donald Trump al Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, luego de que una junta designada por Trump votara a favor de cambiar el nombre de la institución, en Washington, el 19 de diciembre de 2025. Imagen J. Scott Applewhite/AP



El U.S. Institute of Peace también fue renombrado como Donald J. Trump Institute of Peace, luego de algunos litigios legales. El nombre fue colocado en el edificio ubicado en el National Mall en Washington, D.C.

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Ese mismo mes se anunció la construcción de una nueva clase de barcos de guerra. La primera embarcación se llamará “USS Defiant (BBG 1)” y la serie completa llevará el nombre de “ Trump-class”.

El presidente Donald Trump llega para dar un discurso en su club Mar-a-Lago, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Imagen Alex Brandon/AP

Las calles y avenidas con el nombre de Trump

Al comenzar 2026, la huella del presidente de Estados Unidos comenzó a ser visible en la vía pública. Se autorizó renombrar el tramo de la carretera Southern Boulevard en Florida, que conecta el aeropuerto de Palm Beach con su residencia de Mar-a-Lago, como “President Donald J. Trump Boulevard”.

Una señal de tráfico marca el tramo de Southern Boulevard que el Ayuntamiento de Palm Beach decidió renombrar como "President Donald J. Trump Boulevard", el sábado 17 de enero de 2026, frente al club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP

Al tramo vial se suma la avenida Presidente Donald J. Trump, nombrada en diciembre de 2024, casi un mes después de ganar las elecciones presidenciales.

La imagen del presidente también llegó al Departamento de Justicia con la colocación de un banner con su retrato masivo de su rostro en Washington, D.C.

El dinero no se ha escapado de la marca Trump. En marzo pasado, el Departamento del Tesoro informó que la firma de Donald Trump aparecerá en los billetes de dólar, convirtiéndolo en el primer presidente en funciones en firmar la moneda nacional.

Además, se aprobó el diseño de una moneda de oro conmemorativa de 24 quilates con la imagen de Donald Trump. Durante el anuncio se informó que será para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio.

Uno de los proyectos más ambiciosos del presidente se concretó a través del gobernador de Florida, Ron DeSantis, al firmar una ley para nombrar, a partir del 1 de julio de 2026, las instalaciones como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump y dejar en el paso el de Palm Beach.

No todos quiere tener la edición especial del pasaporte. Imagen AP.

El mes pasado, el Departamento de Estado reveló el diseño del pasaporte del 250.º aniversario. El cambio incluye una página con el retrato de Trump, su firma y el texto de la Declaración de Independencia. El nuevo documento comenzará a ser entregado en julio de 2026.