Sistema de Reserva Federal (FED) Kevin Warsh es confirmado por el Senado y se despeja su camino para presidir la Reserva Federal desde el viernes El Senado confirmó este miércoles a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, lo que deja servido un cambio de liderazgo en el banco central más poderoso del mundo, un avez que termine el mandato de Jerome Powell este viernes como líder de la Fed.

Video Donald Trump vs. Jerome Powell: El presidente de EUA amenaza con remover al titular de la Reserva Federal

El Senado confirmó este miércoles al candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, Kevin Warsh, lo que supone un nuevo liderazgo para el banco central más poderoso del mundo a partir del próximo viernes, en un momento delicado para la economía global.

La aprobación de Warsh siguió en gran medida las líneas partidistas. Su nominación se había visto en entredicho en los últimos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, anunciara que bloquearía la nominación mientras el departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La investigación sobre Powell se archivó en abril, lo que allanó el camino para que el Senado confirmara a Warsh.

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El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, instó a sus colegas a apoyar a Warsh durante un discurso pronunciado en el pleno el miércoles por la mañana, afirmando que es fundamental que un presidente de la Reserva Federal "no solo comprenda la macroeconomía", sino que también "aprecie la microeconomía: es decir, a los estadounidenses trabajadores, sus empleos y sus medios de vida".

"Kevin Warsh es precisamente esa persona", dijo Thune. Todos los republicanos votaron a favor de Warsh el miércoles, al igual que el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania.

Warsh, de 56 años, exalto funcionario de la Reserva Federal, asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para la agencia independiente.

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápidamente debido al aumento de los precios de la gasolina, en medio de la guerra con Irán. El comité de la Reserva Federal encargado de fijar las tasas de interés está dividido y el mes pasado registró el mayor número de votos disidentes en más de tres décadas.

Y Powell, tras años de ataques personales por parte del presidente republicano y una investigación legal sin precedentes por parte del departamento de Justicia, planea permanecer en la junta de la Reserva Federal incluso después de que termine su mandato como presidente, lo que podría crear un centro de poder rival.

Trump ha exigido cambios en la Reserva Federal

La Reserva Federal ha visto amenazada su independencia por parte de Trump, quien ha atacado repetidamente a Powell por no bajar las tasas de interés. Trump también intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y abrió una investigación sobre el testimonio de Powell ante el Senado en relación con la renovación de un edificio.

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Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con Fox News el domingo que cree que los mercados se sienten aliviados de que Warsh "vaya a ayudar a bajar las tasas de interés con el tiempo".

"Obviamente, basándose en los datos", dijo Hassett. "No estoy ejerciendo ninguna presión sobre Kevin Warsh".

En diciembre, Trump dijo en su plataforma de redes sociales que quería un presidente de la Reserva Federal que bajara las tasas de interés cuando subiera el mercado de valores —lo contrario de lo que prescribiría la economía tradicional— y agregó: "¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!".

Los comentarios de Trump han avivado las preocupaciones sobre si Warsh fijará las tasas basándose en las condiciones económicas o, por el contrario, buscará complacer a Trump, incluso si ello pudiera agravar la inflación. En la audiencia de confirmación de Warsh el mes pasado, la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, se burló de él calificándolo de "marioneta" de Trump.

Aun así, Warsh negó en la audiencia que Trump lo hubiera presionado para reducir la tasa de referencia de la Reserva Federal.

"Seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal", afirmó.

Un crítico del liderazgo de la Reserva Federal en el pasado

Warsh ha sido muy crítico con el historial reciente de la Reserva Federal, en particular con el repunte de la inflación en 2021-22, el peor en cuatro décadas.

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Ha pedido que se limiten las comunicaciones de la Fed, lo que supondría un cambio radical tras décadas de creciente transparencia. Ha argumentado que algunas de sus herramientas de comunicación, como las previsiones trimestrales sobre la posible evolución de su tasa de interés de referencia, han dificultado a los funcionarios cambiar de rumbo.

Los demócratas del Senado también han criticado a Warsh por no revelar completamente los detalles de su patrimonio, que asciende a al menos 100 millones de dólares. Sus inversiones incluyen participaciones en Polymarket y SpaceX, pero no ha revelado el tamaño de esas participaciones. Prometió vender todos esos activos en un plazo de 90 días tras su toma de posesión.

"Será el presidente de la Reserva Federal más rico de la historia, pero se niega a ofrecer transparencia al pueblo estadounidense sobre con quién está vinculado", dijo Warren.

Warsh se enfrenta a difíciles condiciones económicas

La Reserva Federal sigue lidiando con cómo responder al aumento del 50% en los precios de la gasolina causado por la guerra en Irán. El aumento ha impulsado la inflación, que alcanzó el 3.8 % en abril.

El Congreso ha encomendado a la Reserva Federal la tarea de mantener los precios estables, lo que busca hacer elevando su tasa de interés a corto plazo para encarecer los préstamos y el gasto, enfriando así el crecimiento y la inflación.

Por lo general, la Fed no tiene en cuenta los aumentos temporales de precios derivados de interrupciones en el suministro, como el corte del paso del petróleo por el estrecho de Ormuz debido a la guerra, ya que esos precios suelen estabilizarse —o incluso bajar— una vez que se restablece el suministro.

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Pero la Fed también siguió ese enfoque después de que la pandemia del coronavirus colapsara las cadenas de suministro mundiales. La inflación terminó durando más de lo esperado, y Powell y otros funcionarios de la Fed han reconocido que esperaron demasiado para subir las tasas. La inflación se disparó al 9.1 % en junio de 2022.

El comité de la Fed encargado de fijar las tasas las ha mantenido sin cambios durante tres reuniones consecutivas mientras evalúa el aumento de los precios de la gasolina. En su reunión más reciente el mes pasado, tres miembros del comité se opusieron a un lenguaje que sugería que su próximo movimiento sería una reducción de las tasas. Prefirieron un lenguaje más neutral que permitiera una subida. Muchos observadores de la Fed interpretaron esas disensiones como una advertencia a Warsh de que no podrá llevar a cabo fácilmente reducciones de las tasas.

Un cuarto miembro del comité de 12 integrantes, Stephen Miran, disintió a favor de una reducción de las tasas, como lo ha hecho en todas las reuniones desde que Trump lo nombró miembro de la junta de la Fed en septiembre pasado. Miran permanecerá en el cargo hasta que se nombre a un sustituto, y Warsh ocupará su lugar.

Powell, por su parte, dijo en una conferencia de prensa el 29 de abril que permanecería como gobernador de la Fed hasta que el departamento de Justicia cerrara su investigación sobre el proyecto de construcción de la Fed, la primera vez que un presidente podría permanecer en la junta durante un período prolongado desde 1948. Su mandato como gobernador dura hasta enero de 2028.