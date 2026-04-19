Aranceles ¿Cómo puedes recibir el reembolso de los aranceles que pagaste y que fueron anulados por la Corte ? Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los importadores y sus agentes podrán comenzar a solicitar los reembolsos en línea, a partir de las 8 de la mañana.

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Luego de que la Corte Suprema anuló los aranceles del presidenteDonald Trump, esta semana iniciará el sistema de reembolsos para las empresas que pagaron esos costos extras por más de un año tras la entrada en vigor de la polémica orden ejecutiva del mandatario, en febrero de 2025.

A finales de febrero de este año, la Corte Suprema dictaminó que Trump había extralimitado su autoridad constitucional para imponer aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) a los productos enviados a Estados Unidos desde el extranjero, y que las empresas cubrieron con su bolsillo, por lo que las autoridades deberán regresar dichos recursos a las entidades privadas.

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Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP), los importadores y sus agentes podrán comenzar a solicitar los reembolsos en línea, a partir de las 8 de la mañana. No obstante, será la autoridad quien finalmente deberá aprobar la reclamación.

Estos son los pasos clave para solicitar el reembolso:

Registrarse en el sistema de pago electrónico de la CBP: Para solicitar un reembolso, los importadores deben estar registrados en el sistema electrónico del CBP

Presentar declaraciones detalladas: Las empresas deben presentar una declaración que detalle los bienes por los cuales pagaron los aranceles, incluyendo toda la información relevante como números de documentos de los formularios que se enviaron al Servicio de Aduanas.

Proceso de solicitud: Los importadores pueden comenzar a solicitar reembolsos a través de un portal en línea, que se abrirá a partir de las 8 de la mañana del lunes.

Tiempo de procesamiento: Si la solicitud es aprobada por el CBP, el reembolso se efectuará entre 60 y 90 días.

Fases del reembolso: El gobierno estadounidense procesará los reembolsos en fases, priorizando los pagos más recientes. Solo los aranceles que no fueron finalizados o los pagos dentro de los 80 días posteriores a una liquidación final son elegibles para la primera fase.

¿Los consumidores también recibirán reembolsos?

Este sistema solo aplica para las empresas, aunque algunos consumidores también podrían recibir reembolsos si pagaron aranceles directamente a empresas de mensajería como FedEx o UPS.

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Hasta el momento, el esquema de devolución solo considera a los importadores, y algunas empresas trasladan el coste de los impuestos a los consumidores mediante precios más altos.

El sistema que entrará en vigor el lunes reembolsará los aranceles directamente a las empresas que los pagaron, pero estas no están obligadas a compartir los ingresos con los clientes.

Sin embargo, existen demandas colectivas que buscan obligar a empresas como Costco y Essilor Luxottica, fabricante de Ray-Ban, a reembolsar a los consumidores, pero ese tema aún no está resuelto.