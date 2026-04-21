Sistema de Reserva Federal (FED) Nominado de Trump a la Fed niega que haber recibido presiones para recortar las tasas de interés El candidato del presidente Donald Trump a la presidencia de la Reserva Federal afirma que nunca prometió a la Casa Blanca que bajaría los tipos de interés, a pesar de que el presidente ha vuelto a instar al banco central a que lo haga. Estas declaraciones ponen de relieve el reto al que se enfrenta Kevin Warsh, de 56 años, un exalto cargo de la Fed que Trump nombró en enero para sustituir al actual presidente de la Fed, Jerome Powell.

Video Donald Trump vs. Jerome Powell: El presidente de EUA amenaza con remover al titular de la Reserva Federal

El nominado del presidente Donald Trump a la presidencia de la Reserva Federal afirmó el martes que nunca prometió a la Casa Blanca que bajaría los tipos de interés, a pesar de que el presidente volvió a instar al banco central a hacerlo.

"El presidente nunca me pidió, ni una sola vez, que me comprometiera con ninguna decisión concreta sobre los tipos de interés, y punto", declaró Kevin Warsh, exalto cargo de la Reserva Federal, durante su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. "Tampoco habría aceptado hacerlo si me lo hubiera pedido. ... Seré un actor independiente si se me confirma como presidente de la Reserva Federal".

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Los comentarios de Warsh se produjeron apenas unas horas después de que, en una entrevista en la CNBC, se le preguntara a Trump si se sentiría decepcionado si Warsh no bajara los tipos de inmediato, a lo que respondió: "Sí".

Los comentarios ponen de relieve el desafío al que se enfrenta Warsh, de 56 años, un financiero y exmiembro de la junta de gobernadores de la Fed a quien Trump nombró en enero para reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell. Los demócratas del comité acusaron a Warsh de dar bandazos en materia de tasas de interés a lo largo de los años, apoyando tasas más altas bajo presidentes demócratas y abogando por recortes de tasas durante el mandato de Trump.

Los inversionistas están siguiendo de cerca la audiencia para ver cómo Warsh equilibra las demandas de Trump con el empeoramiento de la inflación, ya que la guerra en Irán está haciendo subir el precio de la gasolina.

Una mayor inflación suele llevar a la Fed a subir las tasas, o al menos a mantenerlas sin cambios, en lugar de recortarlas. Cuando la Fed cambia su tasa de referencia, esto puede afectar las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales.

Sin embargo, el relato de Warsh fue cuestionado por el senador Rubén Gallego, un demócrata de Arizona, quien dijo que un reportaje del Wall Street Journal del año pasado reveló que Trump había instado a Warsh a reducir los costos de los préstamos.

"¿Quién miente aquí? ¿Usted o el presidente?", preguntó Gallego, a lo que Warsh respondió que "esos periodistas necesitan mejores fuentes".

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Nominación en vilo

A pesar de todas las idas y venidas, la audiencia no pareció impulsar la nominación de Warsh, que se ha visto retrasada por una investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal y Powell, a raíz de un breve testimonio que Powell prestó el pasado mes de junio ante la misma comisión sobre la renovación de un edificio.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte y miembro del comité, reiteró el martes que no votaría a favor de Warsh hasta que se retire la investigación. Con el comité muy dividido y todos los demócratas oponiéndose a su nominación, la oposición de Tillis es suficiente para bloquearla en el comité.

"Tenemos que deshacernos de esta investigación", dijo Tillis, "para que yo pueda apoyar su nominación".

Tillis ha dicho anteriormente que los siete republicanos de la comisión han firmado una carta en la que afirman que Powell no cometió ningún delito cuando testificó ante el panel el pasado mes de junio.

Los fiscales federales, encabezados por la fiscal adjunta de los Estados Unidos Jeannine Pirro, están investigando su testimonio por posible perjurio, aunque un juez dijo el mes pasado que no habían presentado pruebas que respaldaran el cargo cuando desestimó las citaciones que Pirro había emitido.

Los fiscales de su oficina solicitaron la semana pasada acceso al proyecto de construcción de la Reserva Federal, pero fueron rechazados, lo que reveló que la administración Trump no ha cambiado de rumbo a pesar de la oposición de miembros de su propio partido que son esenciales para la confirmación de Warsh.

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El reto de la inflación

En sus comentarios iniciales, Warsh dijo al Comité Bancario del Senado que uno de sus principales objetivos sería combatir la inflación, que sigue siendo elevada, en un 3.3 % anual.

"El Congreso encomendó a la Reserva Federal la misión de garantizar la estabilidad de los precios, sin excusas ni ambigüedades, discusiones ni angustias", dijo Warsh. "La inflación es una elección, y la Reserva Federal debe asumir la responsabilidad por ella".

Warsh se encontraría en una situación difícil si fuera confirmado. La inflación está empeorando, lo que dificulta mucho más que la Reserva Federal aplique los recortes de tasas de interés que Trump busca tan desesperadamente.

El conflicto también podría ralentizar la economía, así como la contratación. Y si Warsh finalmente se convierte en presidente, es muy posible que se encuentre con que su predecesor, Powell, sigue formando parte de la junta directiva de la Reserva Federal, una situación incómoda que no se ha dado desde finales de la década de 1940.

Warsh afirmó que la independencia política de la Reserva Federal es "esencial" y que el banco central no se veía amenazado cuando "los funcionarios electos —presidentes, senadores o miembros de la Cámara de Representantes— expresan sus opiniones sobre las tasas de interés". Trump ha instado repetidamente a Powell a reducir la tasa de referencia de la Reserva Federal desde su nivel actual de alrededor del 3.6 % hasta un mínimo del 1%, una opinión que casi ningún economista comparte.

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La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, dijo que Trump no solo ha expresado sus opiniones sobre las tasas, sino que ha intentado despedir a un gobernador de la Fed y está investigando a Powell.

La estabilidad de la Fed en juego

"El Senado no debería ser cómplice de la toma de control ilegal de la Fed por parte de Donald Trump al nombrar como presidente a su títere elegido", dijo el martes.

Warren también señaló que Warsh no ha revelado todas sus participaciones financieras, que incluyen inversiones en empresas emergentes y privadas, ni el monto de esas participaciones. Por ejemplo, Warsh ha dicho que tiene participaciones en SpaceX y Polymarket, pero no ha revelado el monto de esas inversiones.

La senadora acusó a Warsh de no cumplir con los requisitos éticos. Warsh argumentó que la Oficina de Ética Gubernamental ha aprobado su plan de vender todos sus activos en un plazo de 90 días a partir de su confirmación.

La agitación podría hacer que una posible transición de Powell a Warsh sea inusualmente turbulenta para el banco central más importante del mundo, que históricamente ha experimentado traspasos de poder sin contratiempos. Si el cambio de liderazgo resultara particularmente accidentado, podría inquietar a los mercados y elevar las tasas de interés a largo plazo.

El mandato de Powell como presidente termina el 15 de mayo. El mes pasado dijo que permanecería como presidente hasta que se nombrara a un sucesor. Powell también cumple un mandato independiente como miembro de la junta directiva de la Fed que dura hasta enero de 2028. Los presidentes de la Fed suelen abandonar la junta cuando termina su mandato como presidente, pero Powell dijo el mes pasado que permanecería en la junta, incluso si se aprobara un nuevo presidente, hasta que se retirara la investigación.

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