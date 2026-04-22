Atentado contra Donald Trump La estatua de la discordia: la escultura de bronce de 15 pies de Donald Trump que pasó meses oculta por falta de pago Una estatua de bronce y baño de oro de 15 pies de altura del presidente Donald Trump finalmente podría ser instalada para el público, tras pasar meses oculta por el autor en Ohio ante la falta de pago del grupo de inversionistas de criptomonedas que ordenó la obra.

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Una estatua de bronce y acabado de oro de 15 pies de alto que representa al presidente Donald Trump finalmente podría salir a la luz pública en el Trump National Doral de Miami, tras una historia de varios años de fabricación y refinado de la obra, combinado con la falta de pago al autor de la escultura, un artista de Ohio llamado Alan Cottrill.

El relato se remonta a agosto de 2024, cuando el grupo de criptomonedas $PATRIOT ordenó la edificación de una escultura del presidente, representando el gesto con su puño derecho cerrado y en alto que hizo tras el intento de asesinato que sufrió en julio de ese mismo año en Pennsylvania, según un reporte de The Columbus Dispatch.

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La obra habría sido comisionada por un valor de 300,000 dólares más otros 60,000 dólares por el acabado de oro. Mientras tanto, el grupo cripto $PATRIOT comentaba en sus redes sociales en enero de 2025 que "la estatua PATRIOT es tan increíble que merece ser inaugurada por el propio Donald Trump", acompañando el mensaje con una foto de la figura del mandatario en bronce.

Luego, en 2026 se publicaron otros mensajes de $PATRIOT en redes sociales sobre el proyecto.

En enero se divulgaron fotografías de un pedestal cerca del hoyo 10 del campo 'Monstruo Azul' en el club de golf del Trump National Doral. Y en marzo, se republicó un mensaje de Eric Trump, tercer hijo del presidente y vicepresidente de la organización Trump, que contenía un video con una simulación sobre la proyectada Biblioteca Presidencial Trump en Florida, que incluía imágenes de la estatua gigante en un auditorio.

El grupo de criptomonedas aseguró que "la Casa Blanca hizo arreglos para inspeccionar y fotografiar" la estatua, para publicitar el interés por su escultura del mandatario.

Pero surgió una disputa sobre los derechos de autor de la obra y su imagen, que fue usada por el grupo de criptomonedas para vender tokens, reseñó el diario de Columbus, lo que provocó que la estatua reposara guardada en un almacen.

¿Estatua en Miami?

El impasse, según $PATRIOT, quedó resuelto gracias a un "donante anónimo" que pagó el dinero adeudado por los derechos de propiedad intelectual "a nuestro escultor Alan Cotrill", según fueron informados "por nuestros contactos el pastor Mark Burns y Brock Pierce".

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"Ya podemos confirmar que se ha abonado el saldo pendiente. ¡También podemos confirmar que Alan y su capataz se dirigen en este momento a Miami con el camión y la estatua!" se apresuraron a afirmar la noche de este miércoles en $PATRIOT.

Y aunque reconocen que las cosas "ocurrieron pronto", creen que es posible que el presidente Trump devele la estatua con su propia imagen durante el Cadillac Championship del PGA, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en el Trump National Doral en Miami.