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Donald Trump firma decreto para acelerar estudios de drogas psicodélicas como la ibogaína

La decisión reabre el debate sobre terapias antes prohibidas, en un momento en que miles de pacientes buscan alternativas ante el fracaso de tratamientos convencionales.

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump flexibilizó el sábado las restricciones a la investigación sobre drogas psicodélicas prometedoras en el tratamiento de personas con trastornos de salud mental.

Flanqueado por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., altos funcionarios médicos y el presentador de pódcast Joe Rogan, quien ha abogado por el acceso a estas sustancias, Trump firmó un decreto que, según dijo, "eliminará obstáculos burocráticos innecesarios".

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Actualmente, muchas sustancias psicodélicas, incluidas el LSD y la psilocibina (conocida como "hongos mágicos"), se consideran drogas con alto potencial de abuso y adicción y están prohibidas para uso médico, lo que limita su estudio científico.

Si la FDA, que está a cargo de regular los productos farmacéuticos en Estados Unidos, determina oficialmente que algunas de estas drogas psicodélicas tienen beneficios médicos, podrían ser reclasificadas, lo que permitiría un mayor uso clínico.

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El decreto solo contempla la aceleración de la investigación y no exige que las autoridades policiales reclasifiquen las drogas, por lo que el uso terapéutico no se ampliará de forma inmediata.

En los últimos años ha aumentado el impulso para investigar los efectos de estas sustancias en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, en especial para quienes sufren estrés postraumático, como los veteranos de guerra. En 2023, 6.398 excombatientes se quitaron la vida, según cifras oficiales.

Muchos pacientes aseguran que los cócteles de antidepresivos que les recetan resultan ineficaces, y algunos han ido a México, donde las sustancias psicodélicas están autorizadas, para poder beneficiarse de ellos.

Bromea Trump sobre probar ibogaína

Durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca, Trump mencionó la ibogaína, una sustancia extraída de un arbusto africano, y dijo que quienes la habían tomado "vieron en un mes una reducción entre 80 y el 90% en los síntomas de depresión y ansiedad", y añadió en tono de broma: "¿Puedo tomar un poco, por favor?"

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El alcance total de los beneficios y los posibles efectos secundarios de los medicamentos psicodélicos aún no se conoce, ya que la investigación ha estado restringida.

Si bien se considera que muchos ofrecen beneficios prometedores para la salud mental, también entrañan riesgos. La ibogaína, por ejemplo, es potencialmente dañina para el corazón.

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