Desde nevadas históricas hasta amenazas de tornados: estos serán los efectos de la nueva tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas y avisos que afectan a más de una decena de estados.

Video Clima de hoy Estados Unidos 19 de febrero de 2026: De nevadas en las Rocosas a posibles tornados en Chicago y el Valle de Ohio

Una potente tormenta invernal atraviesa Estados Unidos este jueves y viernes, generando una amplia gama de peligros que van desde nevadas históricas en el oeste hasta amenazas de tornados en el medio oeste y condiciones de hielo en el noreste.

Estados bajo alerta y principales impactos

Según el boletín más reciente del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), estos son lo s sectores con mayores afectaciones para este 19 y 20 de febrero:

  • California y Nevada: Tras recibir un fuerte impacto de humedad, la Sierra Nevada continúa bajo aviso de tormenta invernal. Se esperan acumulaciones adicionales de nieve de entre 1 y 3 pies en las elevaciones altas, con vientos que podrían superar las 70 mph, dificultando o imposibilitando los viajes en zonas de montaña.
  • Planicies del Norte y Medio Oeste (Nebraska, Iowa, Minnesota, Wisconsin y Michigan): El sistema se desplaza hacia el noreste, esparciendo nieve sobre Nebraska e Iowa este jueves. Para el viernes 20 de febrero, se pronostican nevadas intensas de 6 a 12 pulgadas en el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan.
  • Noreste (Nueva York y Nueva Inglaterra): El estado de Nueva York se prepara para una mezcla invernal. Mientras la Gran Manzana espera lluvia y aguanieve, el North Country y zonas de Nueva Inglaterra (Vermont, New Hampshire y Maine) podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas de nieve hacia el viernes por la noche.
  • Región de las Rocosas (Utah y Colorado): Persisten alertas por avalanchas en zonas como Park City y Aspen debido a la acumulación de nieve inestable y fuertes vientos.

Tornados e incendios

El sistema no solo trae nieve. Debido al choque de masas de aire, el NWS advierte sobre riesgos atípicos para la fecha:

  • Riesgo de tornados: Se ha identificado un "Riesgo Mejorado" de tormentas severas capaces de producir tornados fuertes y granizo grande en el sur de Illinois e Indiana durante la noche del 19 de febrero.
  • Peligro de incendios: Mientras el norte se congela, partes de Kansas, Oklahoma y Texas enfrentan condiciones de "Bandera Roja" debido a la sequedad y vientos intensos, lo que facilita la propagación de incendios forestales.

