Mientras las personas sienten que el dinero no da, Trump revierte aranceles e improvisa planes

Al presidente Donald Trump le está siendo difícil convencer a las personas de que con él han mejorado las finanzas en sus hogares. Y en su ímpetu por promover ahora la bandera de la asequibilidad tras las derrotas republicanas en las recientes elecciones, el mandatario dio marcha atrás a algunos de los aranceles que tanto ha defendido y propuso ideas económicas con pocos detalles.

Habló de repartir los "dividendos" de esas tarifas en cheques de $2,000 para algunas personas, pese a que el futuro de sus aranceles más amplios todavía está por verse en la Corte Suprema y a que expertos han dicho que el dinero recaudado no daría para eso.

Mencionó créditos hipotecarios con un plazo de medio siglo y un funcionario de vivienda sugirió que las personas con hipotecas a tasas bajas de interés puedan transferirlas a nuevos créditos, posibles planes sobre los que expertos levantaron banderas rojas.

Y hasta ha usado de forma engañosa el precio del paquete para la cena de Acción de Gracias de Walmart como un 'indicador' de la inflación en lugar de apoyarse en las cifras oficiales, cuando la realidad es que la oferta es más barata porque contiene menos productos que el año pasado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, por su parte, apostó a que las cosas mejoren en 2026 cuando las personas reciban los reembolsos por el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS).

"Gracias a que el presidente ha cumplido con sus promesas de eliminar los impuestos sobre las propinas, horas extra trabajadas y al Seguro Social (...) habrá reembolsos sustanciales en el primer trimestre del 2026 y eso le dará un empujón a sus ingresos. Espero que en los primeros dos trimestres veamos que baja la curva de la inflación y se acelera sustancialmente la de los ingresos reales. Y, cuando esas dos líneas se crucen, las personas lo sentirán", explicó.

Hogares "castigados" con costos altísimos de necesidades básicas

Como reconociendo la creciente ansiedad de las muchas personas a las que el dinero no les alcanza para la comida ni necesidades básicas, Bessent agregó que no pueden decir a las personas cómo sentirse con sus finanzas. Este gobierno está tropezando con la misma piedra de la administración de Joe Biden, que pesó fuertemente en la campaña presidencial del 2024 y fue un problema que Trump prometió resolver "desde el primer día" tras su regreso a la Casa Blanca.

Es tanta la preocupación por el costo de la vida que la inflación continúa siendo el asunto primordial en todo el país. En un reciente estudio de American Communities Project ese fue el tema en que hubo consenso.

"De todos los asuntos medidos, la inflación destacó por ser un área de acuerdo. En cada uno de los 15 tipos de comunidades estudiados, mayorías abrumadoras dijeron que la inflación y el alza de los precios ha cambiado en el último año. Y, en todos esos tipos, sólidas mayorías dijeron que el cambio fue para peor", se lee en el reporte.

En otro ejemplo que ilustra el mal pie en el que están muchos hogares, un informe de The Century Foundation encontró que hay hogares que deben tanto a las compañías de electricidad que sus facturas corren el riesgo de parar pronto en agencias de cobro.

"Ninguna esquina del país se salva de los crecientes costos de la energía. Si bien estados en el noreste afrontan las facturas mensuales más elevadas, de $300 o más, la fuerte demanda en otros lugares hace que familias en estados como Arizona ($289), California ($303), Texas ($269) y en el sureste también sean castigadas por los altos costos", precisa el informe.

Estas son algunas de las medidas y propuestas anunciadas por el gobierno de Trump.



