Elecciones 2026 Save act: Qué es y qué se necesita para que se apruebe la ley que exige la ciudadanía para votar La Ley Save Act que promueve el Partido Republicano ha generado polémica debido a que sectores aseguran que es un mecanismo que podría afectar a diversos sectores, desde hispanos hasta adultos mayores, debido al endurecimiento de los requisitos para votar en las elecciones en EEUU.

La ley Save Act surge como un nuevo mecanismo que podría afectar al electorado hispano al endurecer los requisitos para registrarse y votar, especialmente al exigir prueba documental de ciudadanía y una identificación específica con fotografía. Su reciente aprobación en la Cámara de Representantes permite su avance para reforzar los candados electorales en la era de Donald Trump.

¿Qué sigue para que a

vance la Ley Save Act?

Con 218 votos y 213 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde el Partido Republicano tiene mayoría, aprobó la llamada Save Act, una propuesta legislativa que busca cambiar las reglas de registro y votación de electores para los comicios federales, incluidas las de noviembre de 2026.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó la Save Act, la ley no está vigente todavía. El siguiente paso para que pueda convertirse en normativa es su aprobación en el Senado de Estados Unidos, donde el Partido Republicano también tiene mayoría pero enfrenta desafíos.

Bajo las reglas actuales, para que la iniciativa avance sin bloques se requieren 60 votos para superar posibles obstrucciones, un umbral que hace difícil su aprobación sin el respaldo de al menos algunos legisladores demócratas.

Si el Senado la aprueba, la Save Act pasaría luego al presidente para su firma y se convertiría en ley. De lo contrario, puede quedarse sin efecto u ocasionar negociaciones y enmiendas significativas antes de volver a la Cámara Baja.

Video La Cámara de Representantes aprueba la ley 'Save America' con nuevos requisitos para votar

¿De qué se tratan los cambios que propone la Save Act?

La Save Act (oficialmente Safeguard American Voter Eligibility Act) busca modificar la forma en que las personas se registran para votar y cómo se verifica su elegibilidad. Entre los puntos centrales del proyecto se encuentran:

Requerir prueba documental de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales, eliminando el sistema actual de auto-certificación

Exigir una identificación oficial con fotografía al votar, lo que puede excluir algunas formas de identificación que hasta ahora se aceptaban

Restringir o eliminar el registro en línea y por correo, obligando en muchos casos a hacerlo de manera presencial.

Los aliados del presidente Donald Trump y congresistas republicanos afirman que estos cambios fortalecerán la seguridad del proceso electoral y evitarían supuestos fraudes.

No obstante, el ala demócrata ha criticado que la Ley Save Act privaría del derecho al voto a estadounidenses de todas las edades y razas y podrían sembrar caos en la administración electoral, pues además de todo impondrán una carga a los funcionarios electorales estatales y locales, por la falta de financiamiento.

Argumentan que las nuevas exigencias podrían dificultar o impedir que voten millones de estadounidenses, especialmente mujeres que han cambiado su apellido por matrimonio, jóvenes, comunidades de bajos ingresos y otros grupos con menos acceso a documentos de ciudadanía, y constituirían una forma de supresión del voto.

Si disminuye el número de personas registradas o aumenta la dificultad para votar, podría reducirse la participación en ciertos sectores demográficos que históricamente muestran mayores tasas de apoyo al Partido Demócrata.

