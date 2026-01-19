Donald Trump Trump acusa que en Minnesota la atención está en ICE, pero no en los políticos corruptos que han robado Este lunes, el Presidente arremetió de nueva cuenta en contra de las protestas por los operativos de ICE, los cuales asegura, han eliminado a asesinos y criminales.

El presidente Donald Trump arremetió este lunes en su cuenta de Truth Social en contra de los medios de comunicación en Minnesota a los que acusó de tener "demasiada atención" en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump aseguró que ICE solo ha "eliminado a algunos de los peores asesinos y criminales del mundo.

Personas que dejan entrar en nuestro país por la horrenda política fronteriza abierta de Crooked Joe Biden"



Acusó que los medios solo se centran en ICE, pero que no prestan "suficiente atención a las asombrosas sumas de dinero robadas del estado por políticos corruptos de Minnesota".

Protestas contra ICE aumentan

Esto ocurre en medio de las protestas por los operativos de ICE en la ciudad, donde uno derivó en la muerte de Renne Good.

La tensión aumentó el pasado fin de semana, el domingo 18 de enero de 2026, durante un servicio religioso en la Cities Church en St. Paul, donde un grupo de manifestantes anti-ICE irrumpió en el templo gritando consignas como “¡Fuera ICE!”, y “Justicia para Renee Good”. Acusaron a uno de los pastores de la iglesia de colaborar con ICE.

Al respecto, el Departamento de Justicia indicó que investiga a los manifestantes que interrumpieron en el templo de Minnesota.

En tanto, alrededor de 1, 500 soldados en servicio activo están en espera para un posible despliegue en Minneapolis, de acuerdo con un funcionario de Defensa de EEUU que reportó a CBS News el fin de semana.