Karol G Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos, reportan La pareja habría concluido su noviazgo desde hace meses de manera discreta. Supuestamente, la ruptura entre Karol G y Feid “fue amistosa” y en los mejores términos.



Video ¿Karol G y Feid terminaron? Ella fue sola a los Latin GRAMMY 2025: lo que se sabe

Karol G y Feid habrían terminado su relación luego de tres años juntos, según reportes del sitio de noticias TMZ.

“Fuentes cercanas” a la pareja habrían informado al mismo medio que “la ruptura fue amistosa” y que “ambos mantienen una buena relación”.

“Terminaron discretamente su relación hace unos meses”, señalaron este 19 de enero.

El mismo medio reporta que, aunque intentaron comunicarse con los representantes de ambos artistas, no tuvieron respuesta.

Los rumores de su ruptura

Los rumores de ruptura entre Karol G y Feid comenzaron en agosto de 2025. Sin embargo, tomaron fuerza durante la ceremonia de los Latin GRAMMY luego de que la colombiana se presentara sola a la premiación.

Un romance discreto

Karol G y Feid despertaron rumores de romance en 2021 luego de colaborar en la canción ‘Friki’ y ser captados varias veces juntos, meses después de que ella pusiera fin a su romance con Anuel.