aerolínea Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos Tailwind Air, aerolínea regional de hidroaviones que conectaba Manhattan con Boston y Washington DC, se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.

Tailwind Air, una aerolínea regional conocida por sus servicios de hidroaviones entre Manhattan y Boston, se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11.

La solicitud, en dos presentaciones separadas, fue presentada el pasado 15 de enero de 2026 ante el tribunal de bancarrotas del Distrito Este de Virginia. Según los documentos judiciales, la empresa enfrenta una situación financiera crítica que ha hecho imposible la continuidad de sus planes de reestructuración.

Tailwind Air fue una opción de lujo preferida por ejecutivos para evitar las congestiones de los grandes aeropuertos, pero no logró recuperarse tras el cese de sus vuelos comerciales programados a finales de 2024.

¿Cuáles eran los servicios de Tailwind Air?

Sus servicios de hidroaviones abarcaban Boston, Nueva York y Washington DC.

En la declaración de quiebra, a nombre de Tailwind Air Services, LLC y Tailwind Air, LLC, se reportaron activos totales por un valor inferior a los 100 mil dólares, de acuerdo con diversos reportes. Se trata de una cifra muy baja frente a deudas que oscilan entre 1 millón y 10 millones de dólares.

Entre los afectados se encuentran cerca de 100 acreedores, que incluyen proveedores de servicios aeroportuarios y entidades financieras, según publicó The Street.

Sin embargo, la aerolínea regional ya venía en declive desde hace un año, cuando perdió su Certificado de Operador Aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) de cercanías. Aunque pasó a realizar vuelos chárter y servicios privados, la falta de capital y la baja demanda terminaron por llevarla a su situación actual.

Según la información disponible, Tailwind tenía una flota limitada de aviones Cessna 208 Caravan con capacidad para solo 8 pasajeros, un margen de rentabilidad muy estrecho ante el aumento de los costos de combustible y mantenimiento.

¿Qué busca bajo el Capítulo 11?

Al acogerse oficialmente a la protección del Capítulo 11, la aerolínea regional buscará reorganizar sus deudas o liquidar sus activos restantes de forma ordenada.

Pero, con la pérdida de sus licencias de vuelo hace un año y los activos mínimos declarados, se prevé que no vuelva a operar.