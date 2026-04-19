Refugios Traslados de pacientes de asilos para ancianos a refugios generan alarma en Ohio En 2023, especialistas encontrarona una mujer de la tercera edad con evidentes problemas de salud, abandonada en un refugio para personas sin hogar. Había sido despojada de una residencia para adultos mayores.

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La llegada de la mujer encendió las alarmas en un albergue para personas sin hogar, donde el personal decidió llamar de inmediato a los bomberos debido al estado en que se encontraba, la mujer presentaba incontinencia, tenía fractura de tibia y demencia relacionada con el consumo de alcohol.

Según los reportes de especialistas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, durante una inspección realizada en agosto de 2023, se detectó que la mujer había sido trasladada desde una residencia para ancianos y abonada en un albergue para personas sin hogar.

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Aunque expertos del sector consideran este tipo de episodios como extremos, advierten que se trata de una práctica cada vez más recurrente en algunos centros de atención en estados como Ohio.

Un caso que generó indignación principalmente fue el de esta residencia de ancianos, ubicado en Ohio, que es señalado por trasladar a sus pacientes a refugios.

Las víctimas de este abandono, tienen sus particularidades: son adultos mayores pobres y con problemas de salud, lo que representa una práctica que podría violar normas básicas de atención médica.

De acuerdo con informes de inspección, varios de los afectados eran adultos mayores con enfermedades crónicas o discapacidades, que fueron dados de alta sin contar con un plan adecuado para garantizar su bienestar fuera de las instalaciones.

Las irregularidades que envuelven el abandono

En los últimos años, CMS ha criticado a Eastland y a otros seis hospitales por intentar dar de alta a pacientes y enviarlos a albergues para personas sin hogar, la mayoría de los cuales finalmente se llevaron a cabo.

Los reguladores señalaron que estos traslados, en algunos casos, se realizaron sin previo aviso a familiares o tutores, lo que agrava la situación de desprotección de los pacientes involucrados.

Expertos en políticas de salud calificaron estas acciones como una posible forma de “dumping de pacientes”, una práctica en la que instituciones descargan la responsabilidad de atención en otros sistemas no preparados.