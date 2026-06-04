Irán ¿Qué pasará con los fans de Irán que quieran ir a la Copa Mundial en Estados Unidos? EEUU prohíbe la entrada a su territorio a los ciudadanos iraníes, pero comunicó a la FIFA que no pondrá restricciones a los jugadores ni al cuerpo técnico. El gobierno de México confirmó que permitirá que la selección iraní pernocte y entrene en Tijuana.

Video Irán mudará su campamento base a Tijuana para el Mundial 2026

Sin que haya a la vista un alto el fuego definitivo, Estados Unidos e Irán siguen oficialmente en guerra. Tal y como se puede leer en la página web de la Casa Blanca, los ciudadanos iraníes tienen prohibida la entrada a territorio nacional. Esta prohibición no aplicaría a los jugadores, ya que el Secretario de Estado Marco Rubio declaró que los futbolistas iraníes "serán bienvenidos" en el torneo.

El Gobierno de México confirmó que la selección iraní pernoctará en Tijuana, donde se habilitará también un espacio para que los jugadores puedan entrenar. La presidenta Claudia Sheinbaum contó que la decisión se tomó a petición de la FIFA y afirmó que su Gobierno "no tiene motivos para negarles la posibilidad de quedarse en México".

PUBLICIDAD

La base de operaciones de Irán se instalará en Tijuana

La medida ya la avanzaba el Presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien apuntó a que la selección iraní establecería en principio su base de entrenamiento en la ciudad fronteriza mexicana. Aseguró, además, que cuenta con la aprobación de la FIFA para hacerlo.

“ Nos instalaremos en Tijuana, que está cerca del océano Pacífico y en la frontera entre México y Estados Unidos”, dijo el presidente de la Federación Iraní de Fútbol en un video publicado en su cuenta de la red social Telegram.

Añadió que la medida ayudaría a evitar complicaciones relacionadas con los visados y que la selección podría viajar directamente a México a bordo de vuelos de Iran Air. “La distancia total entre nosotros y la sede de nuestros partidos en Los Ángeles es de 55 minutos en vuelo”, dijo Taj, añadiendo que Tijuana estaba más cerca de las sedes de los partidos que la concentración que el equipo tenía prevista inicialmente en Arizona.

La Embajada de Irán en México confirmó a N+Univision que el embajador se desplazó el jueves 28 de mayo a Tijuana donde mantuvo una reunión con las autoridades locales para coordinar el espacio deportivo donde se alojará la selección iraní.

La selección de Irán aterrizará en México el próximo sábado 6 de junio. Preguntados por los visados, la embajada reveló que dos miembros de la comitiva no han recibido aún el visado para ingresar a México. No especificó los detalles y comentó que esperan recibir en los próximos días el de EEUU.

PUBLICIDAD

Irán juega todos sus partidos en EEUU

La decisión de que la selección de Irán establezca su base en Tijuana garantizaría así que la selección de Irán entre a EEUU solo para disputar los partidos, que está previsto tengan lugar en las siguientes fechas:

16 de junio : Irán contra Nueva Zelanda en Los Ángeles

: Irán contra Nueva Zelanda en 21 de junio : Irán contra Bélgica en Los Ángeles

: Irán contra Bélgica en 27 de junio: Irán contra Egipto en Seattle

¿Y los aficionados que quieran acudir?

Esta es la gran pregunta que planea en el aire y a la que solo EEUU puede dar respuesta. Los ciudadanos de Irán tienen prohibida la entrada, pero no queda claro si aplicarán alguna exención con visados como el FIFA Pass.

N+ Univisión consultó con la Embajada de Irán en México, que afirma que " EEUU tiene la última palabra" sobre si la hinchada iraní podrá entrar a EEUU. El consejero de asuntos mediáticos de la embajada, Reza Gilani, confirmó que en el viaje del embajador a Tijuana se abordó la cuestión de habilitar un área para aficionados.