Departamento de Justicia

Trump dice que nominará a Todd Blanche para que sea secretario de Justicia

Durante una cena en la Casa Blanca, Trump comentó que planea nominar formalmente a Blanche este jueves, según un video del evento publicado en redes sociales por un asistente de la residencia presidencial

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Por:N+ Univision
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Video ¿Qué se sabe de Todd Blanche, reemplazo de Pam Bondi como fiscal general de EEUU?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó el miércoles 3 de junio de 2026 que nominará a Todd Blanche como fiscal general, eligiendo a su exabogado personal, quien ha impulsado con vehemencia la agenda del presidente republicano mientras dirigía el Departamento de Justicia de forma interina.

Trump declaró durante una cena en la Casa Blanca que planea nominar formalmente a Blanche el jueves, según un video del evento publicado en redes sociales por un asesor de la Casa Blanca.

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"Lo nombraremos fiscal general permanente", dijo Trump en el evento en el Jardín de las Rosas.

Blanche buscó rápidamente posicionarse como el favorito para el puesto permanente tras el despido de Pam Bondi en abril, acelerando las investigaciones contra los opositores de Trump y anunciando un fondo de casi 1,800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente por presunta persecución política. El fondo propuesto generó una fuerte controversia bipartidista que obligó al Departamento de Justicia a desechar la idea a principios de esta semana, en un giro inesperado.

Video Todd Blanche confirma la suspensión del polémico fondo millonario de 1,800 MDD para perseguidos políticos

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Blanche, ascendido tras la destitución de Pam Bondi

Blanche ingresó al Departamento de Justicia como fiscal general adjunto y fue ascendido tras la destitución de Bondi por sus fallidos intentos de procesar a los opositores políticos de Trump. Blanche insistió en que no estaba haciendo una audición para convertirse en fiscal general, pero dejó claro con sus llamativas acciones desde que asumió el cargo su intención de demostrar su lealtad a Trump.

Las acciones de Blanche han indignado a los demócratas y otros críticos, quienes lo acusan de seguir actuando como abogado personal de Trump para llevar a cabo la campaña de represalias del presidente. El "Fondo contra la Armamentización" de 1,776 millones de dólares también provocó una fuerte reacción de los republicanos en el Senado, cuyo apoyo Blanche ahora necesitará para ser confirmado como fiscal general.

Blanche declaró ante los legisladores el martes que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el plan después de que la controversia política paralizara la legislación para financiar las agencias de control migratorio de Trump.

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Si bien Blanche ha sostenido que no siente presión del presidente, el Departamento de Justicia, bajo su dirección, ha intensificado sus investigaciones contra antiguos adversarios de Trump.

Acusaciones contra adversarios de Trump

El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado en abril por una fotografía en redes sociales de conchas marinas dispuestas en una playa, que según las autoridades constituía una amenaza para el presidente. Comey, quien ha calificado el caso de políticamente motivado, ha dicho que no le sorprendería que el Departamento de Justicia presentara más acusaciones en su contra.

Blanche designó por separado a Joseph diGenova, un exfiscal del Departamento de Justicia de 81 años de la administración Reagan, para supervisar una investigación en Florida sobre si exfuncionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia conspiraron durante la última década para perjudicar a Trump.

Exfiscal federal en Nueva York, Blanche alcanzó notoriedad pública por su papel protagónico en el equipo de defensa de Trump, incluso durante el juicio por sobornos contra el republicano en Nueva York. Según él, esa posición le permitió observar de primera mano lo que considera la instrumentalización del sistema de justicia penal contra Trump.

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