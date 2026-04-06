menores Michigan manda a menores con problemas de salud mental a otros estados ante falta de centros El colapso de la red de atención en Michigan obliga a trasladar a menores con crisis mental a otros estados, en medio de una creciente demanda tras la pandemia.

Video Programa CARE Court en California avanza lento pese a meta de miles de beneficiarios

Eleanor Middlin tenía 15 años cuando su familia la envió a un internado en Misuri, a once horas en coche de su casa en el centro de Michigan. Fue lo peor que le pudo haber pasado. Pero también le salvó la vida.

“Estoy viva gracias a ello, y nunca podré olvidarlo”, declaró Middlin, de 20 años, a Bridge Michigan.

PUBLICIDAD

Su experiencia al abandonar Michigan para recibir cuidados a largo plazo representa una tendencia emergente entre los jóvenes del estado que atraviesan crisis graves de salud mental.

En los años posteriores a la pandemia de COVID-19, un número creciente de adolescentes y niños están siendo enviados a cientos o miles de kilómetros de sus hogares, a menudo porque el estado carece de los recursos para tratarlos aquí.

Los Middlin se encuentran entre un número desconocido de familias en Michigan que pagan de su propio bolsillo para obtener la ayuda que necesitan; su experiencia es prácticamente invisible en los datos estatales.

Sin embargo, en el caso de otros niños internados en centros por orden judicial o por los servicios de protección infantil, los informes estatales muestran que las derivaciones a centros fuera del estado han aumentado considerablemente en los últimos años debido al cierre de varios centros en Michigan.

En septiembre, 152 jóvenes que participaban en el programa de colocación directa de Michigan vivían en centros fuera del estado, algunos tan lejos como Hawái y Arizona, según un informe reciente del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Esta cifra supone un aumento con respecto a los 122 niños enviados fuera del estado en 2024 y más del doble de los 74 niños en 2023.

Obligar a un niño a viajar para recibir atención médica es como “ dejarlo a su suerte”, dijo Laura Marshall, de Cedar Springs, cuyo hijo fue enviado a un centro de tratamiento a largo plazo en Wyoming por orden judicial. “No teníamos ningún control sobre adónde iba”.

PUBLICIDAD

Las familias afirman que la extrema distancia dificulta la planificación de las visitas y que algunos centros limitan aún más el contacto. El aislamiento puede ser perjudicial para la recuperación de sus hijos y traumático para los padres.

Las "historias de terror" sobre abusos y mala conducta del personal dominan las conversaciones sobre los centros de tratamiento para jóvenes , lo que añade una capa de temor a los padres ante la posibilidad de que sus seres queridos regresen en peores condiciones.

“En algunos casos, estás enviando a tu hijo al otro lado del país”, dijo Marshall. “Como padre, no hay manera de saber qué está pasando realmente”.

Los funcionarios estatales creen que el aumento de las derivaciones a otros estados se limita principalmente a los jóvenes bajo supervisión judicial en el sistema de justicia juvenil, no a los menores que están bajo su tutela directa. Sin embargo, los condados que informan datos sobre derivaciones al estado "no están obligados" a compartir esa información, según un portavoz.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan cree que las decisiones sobre la ubicación de los jóvenes en hogares de acogida y de aquellos involucrados con el sistema de justicia juvenil deben guiarse por la seguridad, la estabilidad y el interés superior de cada niño para garantizar que reciban la atención y el tratamiento que necesitan para prosperar”, escribió la portavoz Erin Stover en un correo electrónico.

Los legisladores sostienen que la confusión es un síntoma de un problema mayor: un departamento enorme que supervisa una extensa red de centros para menores, lo que podría provocar que los niños queden desatendidos o necesiten buscar atención en otro lugar porque los servicios estatales no están disponibles en ese momento.

PUBLICIDAD

“La cuestión de la responsabilidad es realmente crucial, porque ¿quién es el responsable?”, dijo el representante estatal John Roth, republicano de Interlochen. “Si ese joven sufre lesiones graves en un centro fuera del estado, ¿es ahora problema del estado al que fue?”.

"Luchando" por el tratamientoEleanor Middlin fue hospitalizada por autolesiones a los 12 años.

Durante su adolescencia, Eleanor acudió a terapia y recibió medicación. Sin embargo, sus problemas de salud mental se agravaron durante la pandemia, un periodo marcado por un intenso aislamiento y un acceso total a internet. Snapchat, Instagram y Yubo se convirtieron en sus redes sociales, que la llevaron a sentirse fatal consigo misma.

“Era el entorno perfecto para que mi estado empeorara”, dijo.

Desarrolló trastornos por consumo de sustancias —principalmente sedantes como el Xanax y los opioides— y trastornos alimentarios. Su madre, Jennifer Middlin, desconocía muchos de sus hábitos.

“Me daba vergüenza… aunque lo intentamos todo”, le dijo Jennifer a Bridge. “Es como un club secreto al que nadie quiere pertenecer y nadie admite pertenecer”.

Jennifer comentó que las estancias de corta duración podrían estabilizar a su hija, pero Eleanor necesitaba algo más de lo que ofrecían los centros de salud mental cercanos a Holt.

“No creíamos que pudiéramos mantenerla bajo la vigilancia necesaria”, dijo. “No nos dieron recomendaciones concretas, así que tuvimos que buscarlas por nuestra cuenta”.

El costo de la atención médica fuera del estado corrió por cuenta de la familia Middlin: Jennifer calcula que gastaron 90 000 dólares en el tratamiento de su hija. El seguro no cubría las frecuentes sesiones de terapia de su hija en el internado. Los préstamos y el impacto en sus ahorros para realizar los pagos fueron "financieramente devastadores".

PUBLICIDAD

El estado también incurre en un costo financiero significativo al enviar a sus jóvenes a recibir tratamiento fuera del estado: pagó más de 13 millones de dólares en costos relacionados el año fiscal pasado, de los cuales aproximadamente la mitad provino del estado. Esta cifra representa un aumento con respecto a los 9,7 millones de dólares del año anterior.

Eso supuso un coste de 392 dólares al día, frente a los 379 dólares anteriores.

Padres y defensores de la salud mental describen un sistema que sistemáticamente falla a los niños con trastornos psicológicos complejos, donde el tratamiento necesario "no existe en ninguna parte" de Michigan.

Señalan varios factores interrelacionados: la limitada capacidad estatal, la falta de apoyo suficiente por parte de los seguros y el hecho de que los servicios comunitarios de salud mental financiados con fondos públicos no satisfacen las necesidades de las familias.

Las llamadas de emergencia para atender a jóvenes en crisis son frecuentes, lo que propicia que muchos jóvenes tengan encuentros prolongados con el sistema de justicia penal para abordar sus necesidades.

Las compañías de seguros y el sistema público de salud mental están constantemente enfrascados en una lucha por cubrir la atención, afirmó Rachel Cuschieri-Murray, cofundadora de un grupo local de padres llamado Defensores de la Salud Mental de la Juventud de Michigan. "Por lo tanto, nadie se está haciendo cargo".

Según explicó, los padres se sienten desbordados tanto por las necesidades específicas de sus hijos como por la dificultad de desenvolverse en un sistema que no ofrece una guía para su cuidado.

PUBLICIDAD

Una "tormenta perfecta"

Según informes estatales recientes, en diciembre de 2024 había 9200 niños bajo la tutela del sistema de bienestar social de Michigan . De ellos, 468 vivían en centros institucionales, que incluyen centros residenciales de tratamiento para jóvenes.

Varias de esas instalaciones, que albergan a niños y adolescentes con importantes problemas emocionales, de comportamiento o de salud mental, han cerrado desde el inicio de la pandemia , cuando operaban alrededor de 1200 camas en instituciones de cuidado infantil. Hoy en día, hay menos de 400 camas disponibles.

Dan Gowdy, presidente de la Asociación de Agencias Acreditadas para Niños y Familias y director ejecutivo de Wedgewood Christian Services, con sede en Grand Rapids, describe una "tormenta perfecta" que propició la actual crisis de capacidad en Michigan.

Según explicó, la salud mental de los jóvenes ya se estaba deteriorando mucho antes de la COVID-19 debido a la proliferación de las redes sociales. La pandemia empeoró la situación, ya que el "aislamiento prolongado" hizo que los problemas quedaran fuera de la vista pública.

La creciente rotación de personal en las guarderías se convirtió en la norma a principios de la década de 2020, ya que los centros permanecieron cerrados por completo durante meses, añadió Gowdy. En medio de la gran cantidad de jubilaciones durante la pandemia de COVID-19, los programas no pudieron garantizar la seguridad de su personal debido al aumento vertiginoso de las agresiones.

PUBLICIDAD

Kathy Regan, directora ejecutiva del programa de tratamiento residencial Vista Maria, recientemente cerrado en Dearborn Heights, dijo que la aseguradora de la agencia para la compensación laboral dejó de cubrir los daños a finales de 2025 debido a la gravedad de las lesiones del personal, que incluían fracturas de rodilla y dislocaciones de hombro.

“No puedo garantizar la seguridad del personal”, dijo Regan en una entrevista en octubre de 2025. “Les están dando una paliza”.

Según los proveedores, debido a la menor disponibilidad de camas y personal capacitado, las recientes regulaciones estatales también han llevado a las agencias a rechazar a niños con problemas graves de salud mental.

Tras la muerte de Cornelius Fredrick, de 16 años , cuyo fatal arresto en la Lakeside Academy de Kalamazoo fue catalogado como homicidio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) adoptó nuevas normas en 2022 para reducir el uso de "sujeciones y aislamientos" en los centros estatales de atención infantil.

Dos exempleados acusados de homicidio involuntario por la muerte de Fredrick fueron condenados a libertad condicional y la Academia Lakeside fue clausurada.

Stover, portavoz del MDHHS, dijo que el uso de sujeciones "está permitido en situaciones de emergencia para garantizar la seguridad de los jóvenes y del personal", y agregó que las sujeciones de emergencia se utilizaron 362 veces solo en febrero.

Según Gowdy, los cambios en las políticas y la supervisión estatales han presionado a los centros de tratamiento residencial para jóvenes para que aborden las crecientes listas de espera, incluso si eso significa acoger a niños y adolescentes cuyas necesidades no se ajustan a lo que los centros pueden ofrecer.

PUBLICIDAD

“Había menos camas disponibles y jóvenes con necesidades especiales concentrados en entornos más intensivos”, dijo Gowdy a Bridge. “Eso, sencillamente, no es sostenible”.

Según el estado , hay 101 instituciones de cuidado infantil activas en Michigan. Gowdy estima que alrededor de 16 programas de tratamiento para jóvenes han cerrado desde el inicio de la pandemia.

El Centro Shawono en Grayling, el único centro residencial estatal de Michigan para menores varones, cerró en febrero de 2025. Vista Maria, que había sido el centro de tratamiento más grande del estado para niñas, cerró en diciembre .

Antes del cierre de Vista Maria, Regan describió un "colapso sistémico" que estaba ocurriendo en los programas de tratamiento para jóvenes de Michigan, pero dijo que no tenía respuestas sobre el porqué.

En los últimos meses, Michigan ha trabajado para aumentar su capacidad estatal para atender a jóvenes en crisis psiquiátrica. Aun así, muchos niños y adolescentes viajan a estados tan lejanos como Nebraska y Utah para recibir ayuda.

El camino a seguir



Algunos legisladores afirman que es poco probable que se produzcan cambios reales y sustanciales en los centros de tratamiento para jóvenes del estado este año, en medio de las elecciones para reemplazar a la gobernadora Gretchen Whitmer, cuyo mandato está por terminar, y a otros funcionarios.

Dado que a la administración de Whitmer le quedan "solo unos meses" en el cargo, "simplemente no veo que sea algo que estén dispuestos a abordar", dijo el representante estatal Matt Bierlein, republicano de Vassar.

PUBLICIDAD

En cambio, argumentó que un cambio aprobado por los votantes en los límites de mandato legislativo —que permite a los legisladores servir hasta 12 años en una sola cámara— ha dado lugar a un sólido grupo de republicanos y demócratas que se preocupan por el tema y tienen el conocimiento institucional para posiblemente promulgar cambios.

Los proveedores y defensores esperan que el estado pueda desarrollar prácticas más sostenibles para sus instalaciones en el futuro y aumentar la capacidad de camas especializadas para quienes las necesiten. Esto incluye adoptar un enfoque basado en el trauma para la prestación de servicios e implementar la inversión pública adecuada para capacitar a los profesionales clínicos y al personal de primera línea en la atención de niños y adolescentes.

Las familias afirman que encontrar una comunidad entre quienes ya han recorrido los turbulentos caminos del sistema de atención de salud mental del estado ha sido un recurso fundamental.

“Cuanto más conectados estén, más éxito tendrán al desenvolverse en el sistema”, afirmó Cuschieri-Murray, defensora de los derechos de los padres.

Para Eleanor Middlin, los servicios de estabilización en crisis que recibió en Michigan fueron un "salvavidas" que la mantuvo a flote cuando en realidad necesitaba un "bote salvavidas" de atención a largo plazo que la llevara a salvo a la orilla, algo que su familia finalmente encontró en Missouri.

Ahora que se está adaptando a la vida de nuevo en Holt, espera que contar su historia ayude a eliminar parte del estigma que rodea a los problemas de salud mental.

PUBLICIDAD

“No pretendo que todo el mundo entienda por lo que pasé ni cómo me afectó”, dijo. “Simplemente espero que tal vez la persona que lo necesite… lo entienda. Tal vez se sienta un poco menos sola al respecto”.