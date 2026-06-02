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Elecciones California 2026: la carrera para reemplazar a Gavin Newsom entra en su fase decisiva

Hoy California llega a su cita para elegir gobernador, la votación se realiza bajo el sistema de primarias abiertas; todos los candidatos compiten en una sola boleta y los dos más votados avanzan a la siguiente fase

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Por:N+ Univision
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Video ¿Cuál es el panorama en California de cara a las elecciones primarias claves para la gobernación?

California abrió este martes una jornada de elecciones primarias estatales que marca un paso clave en la carrera para suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien concluirá su mandato en enero de 2027 tras dos periodos consecutivos al frente del estado.

La sucesión en la gubernatura se desarrolla en un contexto en el que Newsom ha mantenido una presencia constante en el debate político nacional como una de las voces más críticas del presidente Donald Trump.

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Durante los últimos años, el actual gobernador de California ha protagonizado frecuentes choques con la administración republicana en temas como inmigración, cambio climático, derechos reproductivos y políticas económicas, consolidándose como una figura destacada dentro del Partido Demócrata y alimentando especulaciones sobre sus futuras aspiraciones políticas a nivel nacional.

Votantes en California se inclinan por un demócrata

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Hoy, la disputa por la gubernatura del estado más poblado de Estados Unidos concentra gran parte de la atención política, mientras los votantes también participan en procesos para definir candidaturas y cargos locales, incluida la alcaldía de Los Ángeles.

En ese escenario, las mediciones más recientes de la encuesta Emerson College Polling ubican al demócrata Xavier Becerra al frente de las preferencias con 28%, seguido por Tom Steyer con 22%.

En el bloque republicano, Steve Hilton registra 21%, mientras que Chad Bianco alcanza 12%. Más atrás aparece la demócrata Katie Porter con 5%, en un panorama que refleja una contienda fragmentada antes de la definición de las candidaturas finales.

¿Qué y cómo se vota en California hoy?

La votación de este 2 de junio de 2026 forma parte de un proceso que incluye la elección de candidatos para nueve cargos ejecutivos estatales directos, un escaño en el Senado federal, 52 asientos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y múltiples posiciones legislativas y municipales.

Entre ellas también figura la alcaldía de Los Ángeles, dentro de una de las boletas más amplias del calendario electoral.

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El proceso se realiza bajo el sistema de primarias abiertas o “top-two”, en el que todos los aspirantes compiten en una sola boleta sin importar su partido político. Bajo este modelo, los dos candidatos con mayor votación avanzan a la elección general de noviembre, incluso si pertenecen a la misma fuerza política.

Con este esquema, la jornada define el primer filtro de una contienda que continuará en los próximos meses hasta la elección general en California.

Video Xavier Becerra lidera las encuestas de cara a las elecciones primarias de California
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