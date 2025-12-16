Acuerdos Quiénes son elegibles y hasta cuándo aplicar al acuerdo de compensación de AT&T por el que puedes recibir hasta $7,500 Todos clientes de AT&T en Estados Unidos cuyos datos se hayan visto comprometidos en la primera o en la segunda violación de datos, o en ambas, pueden presentar una reclamación de para obtener la compensación.



Video AT&T pagará hasta $7,500 a algunos clientes: así puedes saber si eres elegible para la compensación

Miles de clientes deAT&T afectados por dos importantes violaciones de datos podrían recibir compensaciones económicas de hasta $7,500 bajo un acuerdo de $177 millones alcanzado en demandas colectivas contra la empresa de telecomunicaciones en agosto de este año.

La primera filtración de datos ocurrió en marzo de 2024 y afectó a 73 millones de titulares de cuentas actuales y anteriores, cuya información como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de seguridad social y contraseñas se encontraron en la dark web.

La segunda violación de datos ocurrió en julio del mismo año. En esa ocasión se expusieron los registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus clientes de telefonía móvil.

El acuerdo ahora está en sus etapas finales y aquellos que no presenten un reclamo no recibirán la compensación. Te decimos la fecha límite y donde presentarlo.

Estos son los clientes de AT&T que podrán recibir la compensación

Todos los clientes de AT&T en Estados Unidos cuyos datos se hayan visto comprometidos en la primera o en la segunda violación de datos, o en ambas, pueden presentar una reclamación de indemnización.

Por la primera violación de datos, la compañía telefónica está ofreciendo una compensación de $5,000, mientras que por la segunda la suma es de $2,500.

Los clientes afectados por ambas filtraciones podrían recibir hasta $7,500.

¿Cuándo es la fecha límite para presentar el reclamo?

Para recibir parte del acuerdo, los clientes de AT&T afectados tienen que rellenar un formulario de reclamación antes del 18 de diciembre de 2025.

Otra fecha clave en este acuerdo es el 15 de enero de 2026, cuando un juez decidirá sobre la validez final del acuerdo y posibles objeciones presentadas al mismo.

¿Cómo puedo presentar el reclamo para la compensación de hasta $7,500?

Hay dos opciones para solicitar la compensación por la filtración de datos.

En línea: Debes llenar los formatos a través del portal oficial de Kroll Settlement Administration en www.telecomdatasettlement.com.

Por correo: enviando el formulario antes del 18 de diciembre con toda la documentación de respaldo y matasellos con esa fecha límite.

Si no estás seguro si cumples los requisitos, puedes llamar al (833) 890-4930 a la compañía Kroll Settlement Administration, que está llevando el acuerdo.

Los pagos a los reclamantes elegibles probablemente comenzarán en 2026, después de que se aprueben y se resuelvan posibles apelaciones.

