Estados Unidos de América Fiscalía de Los Ángeles acusará a Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, de dos cargos por el asesinato de sus padres El anuncio de los cargos se produjo dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes puñaladas en su casa del lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Nick Reiner fue detenido como sospechoso del asesinato y encarcelado horas después.

El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, según informaron este martes los fiscales del condado de Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, será acusado de la muerte del actor y director Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa Michele Singer Reiner, según anunció el fiscal del distrito Nathan Hochman en una rueda de prensa junto al jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

El anuncio de los cargos se produjo dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes puñaladas en su casa del lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Nick Reiner fue detenido como sospechoso del asesinato y encarcelado horas después.

Se esperaba que Nick Reiner compareciera ante el tribunal el martes por la mañana, pero su abogado, Alan Jackson, dijo que no fue trasladado de la cárcel al juzgado por motivos médicos y que la comparecencia no se produciría antes del miércoles.

Jackson no hizo más comentarios sobre el caso y Nick Reiner aún no se ha declarado culpable o inocente.