Los Premios Oscar abandonarán la TV tradicional y comenzarán a trasmitirse en YouTube en 2029, en un cambio sísmico en la industria

La tradicional ceremonia de los Oscar dejarán de trasmitirse por ABC desde 2029 y pasarán a YouTube, según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el miércoles, en un cambio trascendental para uno de los eventos más importantes de la televisión.

ABC continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028. Ese año se celebrarán los 100 años de los Premios Oscar.

Pero a partir de 2029, YouTube tendrá los derechos globales de transmisión de los Oscar hasta 2033.

YouTube se convertirá, de hecho, en la plataforma principal para todo lo relacionado con los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones.

“Estamos encantados de firmar una asociación global multifacética con YouTube para que sea el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia”, declararon el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

“La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que será beneficioso para nuestros miembros y para la comunidad cinematográfica”.

Los Oscar abandonan la televisión tradicional

Si bien las principales galas de premios han incorporado acuerdos de transmisión en línea, el acuerdo con YouTube marca la primera vez que uno de los cuatro grandes premios (los Oscar, los Grammy, los Emmy y los Tony) abandona por completo la televisión tradicional.

Esto pone una de las transmisiones no deportivas más vistas en manos de Google.

YouTube cuenta con aproximadamente 2 mil millones de espectadores.

Los Premios de la Academia se transmitirán de forma gratuita en todo el mundo a través de YouTube, además de para los suscriptores de YouTube TV. Estarán disponibles con pistas de audio en varios idiomas, además de subtítulos.

No se revelaron los términos financieros.

“Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en la narración y el arte”, dijo Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube.

“Asociarnos con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creatividad y amantes del cine, manteniendo al mismo tiempo la rica historia de los Óscar”.

ABC, propiedad de The Walt Disney Co., ha sido la cadena que ha transmitido los Oscar durante casi toda su historia.

NBC transmitió los Oscar por primera vez en 1953, pero ABC adquirió los derechos en 1961.

Excepto por un período entre 1971 y 1975, cuando NBC volvió a emitir la ceremonia, los Oscar se han transmitido por ABC.

“ABC ha sido el orgulloso hogar de los Premios Oscar durante más de medio siglo”, declaró la cadena en un comunicado. “Esperamos con entusiasmo las próximas tres transmisiones, incluida la celebración del centenario de la ceremonia en 2028, y deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito continuo”.

La ceremonia de los Premios Oscar de 2025 fue vista por 19,7 millones de espectadores en ABC, lo que representa un ligero aumento con respecto al año anterior.

