Nick Reiner Las tormentosas últimas horas de Nick Reiner antes del homicidio de sus padres Testigos y conocidos de la familia han contado a los medios algunos episodios incómodos que presenciaron entre Nick y sus padres, Rob y Michele Reiner antes del doble homicidio.

Video Hijo del cineasta Rob Reiner será acusado de dos cargos de asesinato: ¿qué pena enfrentaría?

En las últimas horas se han conocido más detalles sobre el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer. Su hijo Nick fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, por lo que podría enfrentar desde cadena perpetua sin libertad condicional hasta la pena de muerte.

Testigos y conocidos de la familia han contado a los medios algunos episodios públicos que presenciaron de Nick y sus padres, horas antes de que Rob y Michele fueran encontrados muertos a puñaladas.

Los Reiner tenían previsto un fin de semana intenso: el sábado tenían la fiesta de cumpleaños de Conan O'Brian y el domingo se reunirían con Barack y Michelle Obama, un encuentro que nunca llegó a celebrarse pues ese mismo día su hija menor, Romy, los encontró sin vida en su residencia.

Las últimas horas de Nick Reiner, poco antes del hallazgo de los cuerpos, fueron tormentosas, como buena parte de su vida, impactada por su adicción a las drogas, un problema del que hablaba públicamente, al igual que toda su familia. De hecho, en 2015 fue coguianista de la película de su padre 'Being Charlie', que trata de un joven brillante y autodestructivo que lucha contra la adicción a las drogas mientras que su padre, un político ambicioso, intenta arreglarlo a base de clínicas de rehabilitación y buenas intenciones mal calibradas. El propio Rob Reiner dijo que había aprendido mucho con la película sobre lo que padecía su hijo.

Actualmente, Nick Reiner estaba viviendo en la casa de huéspedes en la propiedad de sus padres, pero también había tenido períodos intermitentes de indigencia y recaída en las drogas.

Comportamiento errático en una fiesta

La noche del sábado, Nick Reiner fue con sus padres a la fiesta de cumpleaños de Conan O'Brian, en donde mostró un comportamiento errático y testigos le vieron discutir acaloradamente con su padre. Los padres habrían estado comentando ese día con varios invitados que estaban preocupados y temerosos por la salud mental de su hijo, dijeron varios asistentes.

Un invitado dijo a la revista People que “Nick estaba asustando a todos, actuaba de manera loca y no dejaba de preguntar a la gente si eran famosos”. Sus acciones eran incómodas.

Otra persona dijo a NBC que Nick interrumpió una conversación en la que participaba el comediante Bill Hader, y cuando este le dijo que era una conversación privada, Nick se quedó quieto mirándolo fijamente, antes de “marcharse enfurecido”.

De acuerdo con un reporte de TMZ, Rob y Michele se fueron de la fiesta después de la fuerte discusión con Nick. No estaba claro de inmediato cuándo se fue el hijo, pero un video lo captó saliendo de la casa de sus padres a las 11:47 pm del sábado.

Rastros de sangre en una habitación de hotel y arresto

Visiblemente alterado, alrededor de las 4:00 am Nick se habría registrado en el hotel The Pierside Santa Monica, en donde pagó con su tarjeta de crédito, según el reporte de TMZ. Testigos que lo vieron allí dijeron al medio que no vieon señales de que hubiera estado en algún tipo de pelea violenta cuando tomó las llaves y subió a su habitación. Pero tras la salida del hotel al día siguiente, el personal encontró restos de sangre en la ducha y la cama. Las ventanas estaban cubiertas con sábanas.

De acuerdo con ese reporte, que cita a fuentes familiarizadas con el tema, fue la propia Romy Reiner quien dio la pista a las autoridades sobre su hermano, alegando que “debía ser un sospechoso” porque era “peligroso”.

Romy fue quien encontró los cuerpos de sus padres, justo después de las 3:30 pm del domingo. La hija menor, de 28 años, escritora de revistas y aspirante a actriz, que vive muy cerca de la residencia de sus padres, fue alertada por un masajista que tenía cita con los Reiner en su casa ese día de que no respondían a sus llamadas ni abrían la puerta.

De esta forma, la policía se centró en Nick Reiiner y lo detuvieron en una estación de Metro a unas 15 millas de la residencia familiar. Fue llevado al Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles, y permanece detenido sin fianza.

No se presentó el martes a su audiencia en la corte por motivos médicos, según su abogado.