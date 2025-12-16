armas de fuego El impactante caso del hombre que disparó a dos adolescentes que presuntamente robaban paquetes de su porche La policía de Atlanta ha dicho que el caso está bajo investigación para determinar exactamente lo que ocurrió y las circunstancias que llevaron al tiroteo.



Video Desmantelan red de ladrones de paquetes enviados por FedEx en Nueva York: así operaban

Un hombre de Atlanta fue detenido tras disparar contra dos adolescentes que, presuntamente, estaban robando paquetes del porche de su casa.

El Departamento de Policía de Atlanta informó este fin de semana que el hombre, identificado como Rakim Bradford, fue acusado de dos cargos de agresión agravada y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

De acuerdo con la policía de Atlanta, los hechos se registraron el pasado 11 de diciembre alrededor de las 3:40 de la tarde, cuando agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte de una persona baleada.

Al llegar, localizaron a un adolescente de 15 años con “una aparente herida de bala en el pie derecho”. Según el reporte oficial, el menor estaba “alerta, consciente y respirando”, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Minutos después, los oficiales ubicaron a una segunda víctima, otro adolescente que presentaba “una aparente herida de bala en el brazo derecho”. Este joven fue trasladado a un hospital en condición crítica.

Las autoridades no revelaron sus identidades.

El robo de paquetes en aumento en temporada decembrina

En una rueda de prensa celebrada pocas horas después del tiroteo, el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, afirmó que los agentes creen que los dos adolescentes recibieron los disparos durante un delito contra la propiedad de Bradford.

La policía cree que los adolescentes intentaban robar paquetes de la vivienda, algo que, según Schierbaum, “es muy frecuente” en esta época del año.

Según la orden de arresto de Bradford, los adolescentes caminaban por el complejo residencial y vieron una camioneta de reparto en la zona.

“Después de que se dejaran los paquetes, acordaron robar ese paquete de la entrada de la residencia”, dice el documento obtenido por la cadena KBTX.

Pero antes de que pudieran hacerlo, Bradford abrió la puerta y les disparó, según la orden.

La policía de Atlanta dijo que el caso está bajo investigación por el departamento de asaltos agravados para determinar exactamente lo que ocurrió y las circunstancias que llevaron al tiroteo.

No se ha informado, hasta el momento, si los menores enfrentarán cargos relacionados con ese presunto intento de robo.

De acuerdo con la empresa SafeWise, dedicada a servicios de seguridad, los "ladrones de porches" (como se les conoce a quienes roban paqueterías de las casas) le costaron a los estadounidenses unos 15,000 millones de dólares el año pasado, “con más de 104 millones de paquetes robados en todo el país. Eso supone unos 250,000 paquetes robados cada día”, dice un reporte.

