Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano

Video Tiempo extremo en EEUU: inundaciones y altas temperaturas tienen en alerta a millones de personas

Este verano, el calor extremo podría haber cobrado la vida de más de 400 personas en el condado de Maricopa, Arizona, según cifras oficiales.

Hasta el 11 de agosto, la oficina del médico forense del condado ha confirmado 35 muertes. 17 han sido por exposición directa a altas temperaturas y en otras 18 el calor contribuyó al fallecimiento. Otros 369 casos siguen bajo investigación, según el panel de vigilancia del calor del condado , que se actualiza semanalmente.

La ola de calor que atraviesa la región cumple ya 12 días, y agosto se perfila como el mes más caluroso del que se tenga registro, con temperaturas de al menos 110 °F casi todos los días.

Récords históricos de temperatura han agravado enfermedades

Isaac Smith, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Phoenix dijo a The Guardian que este mes ya se han roto varios récords, incluido un máximo mensual histórico de 118 °F y temperaturas nocturnas inusualmente altas.

La advertencia de calor extremo emitida por el NWS es la cuarta y más prolongada del verano, y se mantendrá hasta al menos mediados de semana.

Maricopa, que alberga a Phoenix y varias ciudades del desierto de Sonora, concentra gran parte de la población en riesgo.

Los datos del médico forense del condado muestran que el calor ha agravado enfermedades crónicas y ha interactuado con el consumo de alcohol y metanfetaminas en varias muertes.

Además, tres de cada cuatro fallecimientos han ocurrido al aire libre. En las zonas más urbanizadas de Phoenix, la temperatura del asfalto puede ser entre 50 °F y 59 °, más alta que la registrada oficialmente, según el NWS.

En 2023 se registraron 645 muertes relacionadas con el calor, frente a 61 en 2014, de acuerdo con cifras oficiales.

En 2024, por primera vez en una década, las muertes relacionadas con el calor en el condado de Maricopa disminuyeron a 608, sin embargo, tanto la ciudad como el condado han sido objeto de críticas por un posible subregistro.

Una investigación reciente realizada por la televisora local ABC15 identificó varios casos en los que el calor no fue considerado como un factor en el fallecimiento, a pesar de que las personas murieron en condiciones de temperaturas extremas.

Esta situación ha generado demandas por un conteo más transparente y estandarizado de las muertes por calor para enfrentar mejor esta crisis.

El NWS prevé un alivio temporal a finales de semana, con nubosidad y tormentas aisladas, antes de que regrese el calor intenso la próxima semana.

